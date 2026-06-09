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SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

編譯簡國帆／綜合外電
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SpaceX預定12日掛牌上市，引發熱烈申購，卻可能引發沉重的股票拋售壓力。（路...
SpaceX預定12日掛牌上市，引發熱烈申購，卻可能引發沉重的股票拋售壓力。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SpaceX IPO估值逾1.75兆美元，申購熱潮卻恐掀起巨額拋售壓力。
  • 重點二：分析師估算，散戶與被動資金為買進SpaceX，可能賣出500億美元其他股票。
  • 重點三：季末再平衡與AI新股潮同步發酵，市場波動與流動性風險恐進一步升高。

全球首富馬斯克旗下的太空與人工智慧業者SpaceX預定12日掛牌上市，引發熱烈申購，卻可能引發沉重的股票拋售壓力，因為投資人須調整出售投資組合的其他持股。專家估算，SpaceX引發的「拋售效應」可能超過500億美元，又時值季末資產管理業者重新平衡投資組合，屆時市場料將劇烈波動。

企業首次公開發行股票（IPO）常引發股市波動，但法國巴黎銀行（BNP Paribas）美股衍生性商品策略主管布特爾（Greg Boutle）指出，SpaceX IPO的不同之處在於，SpaceX的估值為史上最高的逾1.75兆美元，若承銷商行使超額配售選擇權以滿足強勁需求，估值會再衝高。

布特爾說，「隨著媒體報導SpaceX將在IPO發行近750億美元的股票，我們很容易就會看到300億美元的被動買盤、散戶追逐，以及槓桿指數型基金（ETF）和選擇權的資金流，會迅速造成股票流動性的挑戰。如果大家都同時競相買進（或賣出），會大幅提高價格錯配的風險」。

儘管標普道瓊指數公司已表示，不會修改規定、加速將SpaceX納入標普500指數，但那斯達克100指數的規則已微調，會引發與該指數連結的被動式基金買盤需求，這類買盤將也將造成等量的賣壓。

布特爾指出，相較於被動資金流，散戶對SpaceX與相關市場的衝擊可能更關鍵，因為散戶今年來的行為模式一直都是「唯恐失機」（FOMO）與追逐漲勢，「這種羊群行為常加劇波動，創造更厚的尾部」「接著被動投資需求又進一步放大」。

他認為，上周五由晶片股領跌的「股市血洗」，可能就是所警告的價格錯配早期跡象，「散戶為了投資SpaceX，對近來大漲的贏家個股與槓桿產品所進行的拋售資金流，規模可能會非常龐大」。

布特爾推估，為籌資購買SpaceX股票，散戶和被動投資人可能共賣出價值500億美元的其他股票，若SpaceX的IPO表現優異，金額還可能再增加，且若槓桿ETF和商品交易顧問（CTA）也加入這股潮流，會觸發重新平衡機制，從而造成更進一步的連鎖效應。

此外，SpaceX上市的時機，正值第2季末，布特爾指出，市場在季末原就預料出現超過1000億美元、與SpaceX IPO無關的拋售壓力，布特爾警告，「市場的危險不在於個別資金流，而是累積效應」。

SpaceX IPO引發的市場波動，可能這是剛開始，因為OpenAI和Anthropic等熱門AI巨擘也計劃今年上市，同時其他科技巨擘都正在透過次級市場發行股票籌資，可能認購的新股突然暴增，已引發市場需求的疑慮。

另一方面，SpaceX、OpenAI及Anthropic將陸續IPO，也代表投資人不必再持有之前希望間接搭上AI熱潮的相關概念股。

精華 FAQ

  • 因投資人若想參與SpaceX申購，可能需要先賣出其他持股籌資；加上被動基金、ETF與選擇權資金流同步進出，容易造成流動性緊縮與價格錯配。

  • BNP Paribas的布特爾估算，散戶與被動投資人合計可能賣出約500億美元其他股票，若槓桿ETF與CTA也跟進，連鎖再平衡效應還會繼續放大。

  • SpaceX上市時點正逢第2季末，市場本就面臨超過1000億美元的季末拋售壓力；再加上OpenAI、Anthropic等AI新股可能陸續上市，需求疑慮更升高。

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