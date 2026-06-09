阿波羅黑石完成Anthropic大手筆350億美元私募交易 博通擔保壓低利息

而Anthropic 完成650億美元的破紀錄私募籌資後，也正積極籌備IPO。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿波羅與黑石完成350億美元私募信用交易，支應Anthropic成長。

阿波羅與黑石完成350億美元私募信用交易，支應Anthropic成長。 重點二： 博通為前兩檔優先債提供利息擔保，明顯壓低整體融資成本。

博通為前兩檔優先債提供利息擔保，明顯壓低整體融資成本。 重點三：AI籌資熱潮持續升溫，但晶片估值與GPU折舊疑慮同步浮現。

阿波羅（Apollo）和黑石（Blackstone）已完成一筆350億美元的私募信用交易，支應 Anthropic 的成長計畫，為華爾街 金融機構投入人工智慧（AI）熱潮再添一例。

這兩家私募投資集團主導了這筆融資案，是迄今完成的規模數一數二的私募交易，資金將用於支付Anthropic向 Alphabet採購的晶片。這筆交易也展現投資人對AI的龐大胃納，以及為Anthropic、OpenAI 和Meta等公司所需的資料中心基礎建設和算力不惜重金力挺的意願。

不過，這筆代號「Big Sky」的交易，正值市場對AI熱潮是否過熱的疑慮。晶片股上周重挫，其中博通 （Broadcom）領跌，周一才見反彈。此外，以晶片為抵押的融資案接連湧現，也引發市場議論：隨著AI技術不斷推陳出新，圖形處理器（GPU）折舊速度也會很快。

Alphabet上周剛辦理史上規模最大的現金增資，總額達 850 億美元，用於挹注 Google 的 AI 擴張計畫；SpaceX 也正準備上市，籌資規模可望創下 860 億美元的最高紀錄；Claude 開發商 Anthropic 在完成 650 億美元的鉅額私募後，也已準備進行首次公開發行股票（IPO）。在這一波接一波的 AI 籌資熱潮下，上述交易順利拍板。

這股 AI 舉債狂潮已超出傳統美國資本市場範疇。亞馬遜（Amazon）周一發行 140 億加幣（約 100 億美元）債券，創下加拿大幣債券發行規模之最，該公司也向英國金融時報證實此消息。

這筆交易敲定前數日，Alphabet剛完成史上規模最大的售股案，計劃籌資850億美元，為Google的AI建設提供資金；SpaceX也正準備上市，可望創下860億美元的籌資紀錄。而Anthropic 完成650億美元的破紀錄私募籌資後，也正積極籌備IPO。

AI籌資熱潮已延伸至美國傳統資本市場以外。亞馬遜（Amazon）周一完成140億加幣（約100億美元）的舉債，創下最大規模的加幣發債紀錄。

Anthropic這次與阿波羅和黑石的交易，採用了私募投資集團支應有績優企業撐腰的新創公司所慣用的複雜架構。英國金融時報引述知情人士報導，阿波羅旗下Atlas SP Partners成立特殊目的公司（SPV）負責舉債和售股，並以這些晶片的租賃合約，作為交易價值最終的擔保。

阿波羅和黑石將貸款分為三檔，前兩檔優先順位債務的利息由博通提供擔保。這家晶片廠和Google合作生產所謂的張量處理器（TPU）；博通同意在Anthropic無力支付利息時提供擔保，大幅壓低了這筆債務的融資成本。

這兩檔優先順位債務由銀行和投資人分別承接，其中約60億美元的A1評級票據賣給銀行，利率為美國公債殖利率加1個百分點。另外240億美元則在資產擔保信貸市場賣給投資人，殖利率定在5.75%。

45億美元的次順位債因不受博通擔保，債權人須承擔較高的 Anthropic 信用風險，利率定在 8.5%。投資人也可視認購金額多寡，享有每美元 98 到 99 美分的發行折價。