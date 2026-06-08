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回檔＝打折買股？AI熱遇上財報空窗期 黃仁勳的建議該聽嗎？

編譯季晶晶／即時報導
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Nvidia執行長CEO黃仁勳8日在南韓首爾受訪。（路透）
Nvidia執行長CEO黃仁勳8日在南韓首爾受訪。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳多次樂觀看多AI與晶片，引發散戶追價風險。
  • 重點二：台韓科技股估值升高，但產業集中與循環風險仍在。
  • 重點三：財報空窗期缺乏新資訊，股價漲勢未必反映基本面。

Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳魅力十足，堪稱科技界最出色推銷員。但他近日發表一連串偏樂觀的投資建議，讓彭博專欄作家任淑莉提出警告：若散戶過度仰賴他的發言判斷產業前景，恐加劇投資風險。

黃仁勳上周盛讚台灣擁有全球最佳供應鏈生態系，激勵台股創新高；隨後他又向南韓SK海力士（SK Hynix）喊話，「拜託多生產一些晶片」，為這家今年來一度大漲200%的晶片廠股價再添柴火。

面對美國科技股上周五回檔，他說，投資人應該感到高興，「因為現在可以用折扣價買進」。

然而，任淑莉指出，市場已出現散戶積極追價、槓桿交易增加的跡象，投資人更把從汽車到個人電腦等製造商都視為AI概念股。她警告，若要避免重蹈網路泡沫破裂的覆轍，市場需要的不是過度樂觀，而是具體指引。

台股目前預估本益比接近史坦普500指數，但半導體與硬體科技公司占權重高達78%，產業集中度遠高於美股。韓股則由三星電子與SK海力士合計貢獻過半權重，這兩家巨擘能否擺脫長期困擾該產業的景氣循環魔咒，仍是未知數。

更關鍵的是，上季財報已發布結束，下次財報季要到7月底才來，市場目前正處於「資訊真空期」，難以判斷股價漲勢是否真正反映訂單與企業獲利成長。

任淑莉認為，黃仁勳或許正確看好AI確實將帶來革命性變革，本輪晶片景氣循環的規模也遠超過往。但由於他的每一句話都可能牽動市場，在估值與投資情緒持續升溫之際，相關投資發言更需謹慎拿捏。

精華 FAQ

  • 他先稱讚台灣供應鏈生態系最佳，又對SK海力士喊話多生產晶片，最後還把美科技股回檔形容成折扣買點，連番樂觀說法明顯推升投資人情緒。

  • 因為市場已出現追價與槓桿增加跡象，許多製造商也被當成AI概念股，若只憑名人言論判斷前景，容易在估值過熱時承受更大回檔風險。

  • 台股半導體與硬體權重過高，集中度遠勝美股；韓股則高度依賴三星與SK海力士。加上財報空窗期缺少新指引，景氣循環風險更難判斷。

美股 輝達 黃仁勳

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