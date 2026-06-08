WWDC26看這篇就懂 3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點

「照片」app加入更多運用Apple Intelligence編輯的工具。（記者黃筱晴／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： iPhone與iPad底層重組，App啟動與傳檔速度全面升級。

iPhone與iPad底層重組，App啟動與傳檔速度全面升級。 重點二： 兒童帳戶與詢問可否瀏覽強化家長管控與上網安全。

兒童帳戶與詢問可否瀏覽強化家長管控與上網安全。 重點三：Apple Intelligence結合Siri與修圖工具，全面升級助理體驗。

講得超快、資訊量又超多的一個多小時WWDC26發表會中，其實重點只有3大項，看完這篇你就懂！

App le" rel="154205">Apple 在WWDC26發表會上，由執行長Tim Cook帶領團隊帶來滿滿的升級。沒時間看完整場重播？別擔心，這篇幫你把一個多小時的精華濃縮成3大重點，3分鐘看完直接考試100分。

這次系統更新沒有擠牙膏，Apple直接從最根本的底層架構進行重組，目標就是讓你的日常操作「快、狠、準」。

App啟動變更快：透過預先下載數據技術，iPhone與iPad的App開啟速度直接提升30%，連第三方App都有效。

拍照傳檔不用等：拍完照，照片進入圖庫的速度變快70%；用AirDrop傳照片給朋友快了80%；iPad接外接硬碟傳檔更直接飆速5倍，速度跟Mac一樣順。

網路切換不崩潰：走過咖啡店或剛下飛機時，系統會變聰明，自動無縫切換行動網路與Wi-Fi，再也不用手動開關。在訊號差的地方傳大檔案，訊息App還會貼心顯示進度條，對話不卡死。

老手機的大福音：這次更新最遠下放支援到iPhone 11，升級iOS 27後就像換了新手機，創下歷來最多舊用戶能享受的紀錄。

重點二：爸媽必看！地表最強家長控制，客製化孩子的數位安全

科技時代最怕孩子卡在手機裡，Apple根據專家研究，幫家長打造了一套最直覺、能循序漸進放寬權限的兒童安全平台。

一鍵開啟保護罩：幫孩子設定或把現有帳號轉換成「兒童帳戶」（13歲以下強制啟用），系統會自動鎖住成人網站、過濾適齡App。

不只下載App、連網頁瀏覽都能管控：全新「詢問可否瀏覽」功能上線，孩子想看新網頁、下載新App，爸媽的手機都會跳出核准請求。

自動擋下血腥暴力：原本就會自動模糊裸露影像的「通訊安全」再升級，現在連血腥、暴力內容都能主動介入並阻擋。

自動安排生活作息：爸媽可以直接幫娛樂、遊戲和社群媒體設定「每日時間額度」。上學時段還能透過「排程」鎖定特定App，讓孩子乖乖專心。

重點三：Apple Intelligence全面進駐！Siri AI變身天才助理，拍照、改圖、寫信都包辦

Apple聯手Google Gemini技術推出新一代Apple Intelligence。最厲害的是，所有資料都在裝置端或極度安全的私密雲端處理，絕不外洩隱私，讓Siri AI直接變成最懂你的生活秘書！

跨裝置的聊天記憶：Siri現在能聽懂連續對話、感知螢幕內容，而且有了專屬Siri App，跨裝置還能自動私密同步聊天紀錄。

一條龍幫你辦到好：在Mac上圈選幾份格式不同的報價單檔案問Siri，它能一秒做成比對表格，甚至直接幫你寫好一封向廠商壓期限的E-mail，聯絡人還自動幫你帶入。

相機看到哪、幫到哪：iPhone相機新增「Siri模式」，拍一下食物就能幫你分析營養成分；跟朋友聚餐拍一下帳單，點選你吃的部分，直接幫你拆帳，超級生活化。

修圖界的時空時光機：照片編輯多了大絕招，除了清除功能再升級、「延伸」功能能自動幫照片邊緣無縫延伸；最神的是「空間重構」，拍壞的照片只要手指拖曳，就能調整相機視角與透視，簡直像回到過去重新拍照。

Safari與「密碼」當你的隨身助理：網頁分頁太多？Safari會自動幫你分門別類。買鞋怕沒貨？用「Notify me」功能讓網頁自動監控補貨，有變動才通知你。遇到容易外洩的密碼，密碼App還能自己點進網站幫你自動升級成超強密碼。

Siri充分運用Apple Intelligence架構，包括新一代Apple基礎模型。這些模型同時在裝置端以及透過「私密雲端運算」在伺服器上運行。（記者黃筱晴／攝影）

新一代Apple Intelligence透過全新架構與能力，在系統中驅動多項實用功能，讓使用者每天進行的各種操作變得更加簡易。（記者黃筱晴／攝影）

新版Siri由Apple Intelligence驅動，並與各個產品深度整合。（記者黃筱晴／攝影）

「使用時限」功能讓家長可以按app類別為孩子設定限制，而「排程」則幫助他們管理孩子可以使用哪些app、使用的時間，以及時間長短。（記者黃筱晴／攝影）

Apple執行長Tim Cook於WWDC26發表開場演說，這是他9月交棒給John Ternus前的最後一場WWDC演講。（記者黃筱晴／攝影）