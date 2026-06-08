「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？
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華爾街日報首度推出「未來最佳公司」排名，Nvidia輝達（另稱英偉達）拿下第一，在AI重塑商業版圖之際，領先一票科技巨頭。
這份排行榜的前五名依序為輝達、Google母公司Alphabet、微軟、Meta以及思科。這些公司在「創新能力」、「財務實力」以及「AI準備度」方面得分較高。
第六到十名依序為Salesforce、萬事達卡、亞馬遜、Adobe與科技軟體公司Intuit。
這份評比是評估史坦普500成分企業在多項與未來成功相關指標上的表現。評比依據來自20家數據供應商的30項指標，分為六大領域：AI準備度、更廣泛的創新能力、人才準備度（包括聘僱、留任率與員工滿意度）、財務健康、供應鏈韌性與地緣政治及其他風險曝險，以及企業靈活度（包括高層主管占總員工及員工對公司的評價）。
在總排名前100名中，約三分之一來自科技製造與服務業；在前25名中，有18家屬於這類產業，至於非科技企業中排入前25的企業包括萬事達卡、史坦普全球、Visa，以及藥廠嬌生與禮來。
超微（AMD）是半導體公司中僅次於輝達、排名第16的企業，在企業敏捷性、創新與AI準備度方面表現良好；另一家晶片公司博通（Broadcom）也受惠於AI晶片需求，但在總排名中僅位居第110名，主要因為在AI準備度、人才準備度與韌性方面得分較低，削弱了其在創新與財務表現方面的優勢。
蘋果排名第12，主要是「AI準備度」這一細項類別的排名明顯落後其他「七大科技巨頭」，僅排第56名，在AI採用、投資、併購與策略合作等方面得分偏低。相較下，在AI準備方面明顯優於其他業者的前五大公司分別為輝達、英特爾、Alphabet、亞馬遜與Meta。
冠軍是輝達，因其在AI準備度、創新能力與財務實力等面向表現突出，且在AI重塑商業版圖之際具備明顯領先優勢。 前五名依序為輝達、Alphabet、微軟、Meta與思科。這些公司在創新、財務健康與AI準備度等指標上普遍得分較高。 蘋果主要輸在AI準備度，該項細分僅排第56名，在AI採用、投資、併購與策略合作方面得分偏低，因而拉低總排名。
精華 FAQ
冠軍是輝達，因其在AI準備度、創新能力與財務實力等面向表現突出，且在AI重塑商業版圖之際具備明顯領先優勢。
前五名依序為輝達、Alphabet、微軟、Meta與思科。這些公司在創新、財務健康與AI準備度等指標上普遍得分較高。
蘋果主要輸在AI準備度，該項細分僅排第56名，在AI採用、投資、併購與策略合作方面得分偏低，因而拉低總排名。
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