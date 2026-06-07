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Apple WWDC26 8日下午盛大登場 全新Siri與AI生態系大逆襲亮點搶先看

記者黃筱晴／即時報導
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Apple年度全球開發者大會WWDC26將於美東時間6月8日下午1點盛大揭開序幕...
Apple年度全球開發者大會WWDC26將於美東時間6月8日下午1點盛大揭開序幕。（Apple提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：WWDC26將於美東時間6月8日下午1點全球直播登場。
  • 重點二：外媒預測新版Siri將升級為具大型語言模型能力的AI助理。
  • 重點三：iOS 27等系統與多款硬體新品傳聞將同步成為焦點。

再過不到24小時，Apple年度全球開發者大會WWDC26即將由眾所期待的Keynote發表會盛大揭開序幕，這場科技界年度盛事將於美東時間6月8日下午1點，透過蘋果官網、Apple TV app及Apple YouTube等平台進行全球直播。由於這是執行長Tim Cook 9月交棒給John Ternus前的最後一場WWDC演講，更讓全球果粉與開發者相當期待此次大會將推出哪些精彩內容。

今年大會的重點將是Apple Intelligence與Siri的全面蛻變。根據外媒預測，被延遲許久的智慧助理「Siri 2.0」將在作業系統中迎來全面進化，轉型為具備大型語言模型能力的AI助理。新版Siri預計將展現個人情境感知與螢幕內容理解兩大關鍵實力，不僅能回溯用戶過往的對話內容，還能直接讀取螢幕畫面並執行跨應用程式的複雜指令。市場更盛傳，Apple深化與Google的合作，為Siri導入高達1.2兆參數規模的客製化Gemini多模態模型，全面迎戰行動AI市場。

除了底層大改版，外媒也在發表前夕指出，Siri今年將首度推出獨立的應用程式，並在喚醒時改由動態島跳出深色調的全新視覺特效。iOS 27更傳出會在螢幕正上方中央導入「Search or Ask」的全新多功能介面，甚至破天荒推出擴充功能系統，允許使用者在Apple Intelligence、ChatGPT、Gemini與Claude等外部AI模型之間自由切換，展現前所未有的開放風格。

因應Apple Intelligence與Siri的進化，新一代作業系統iOS 27、watchOS 27、iPadOS 27、macOS 27、tvOS 27，以及visionOS 27都將導入更多與AI功能整合的設計。在視覺美學上，Liquid Glass介面風格今年則走精緻化修正路線，應該不會有太大的結構性改變。

雖然WWDC大會發表以軟體為重，但近日外媒也有不少傳言表示這次發表會也會推出硬體產品，包括搭載M5晶片家族的Mac Studio、Mac mini與iMac等桌上型電腦有望首度亮相。另外，配備A17 Pro晶片的全新Apple TV 4K、以及升級新一代晶片的HomePod mini也傳出已在倉庫待命，準備配合全新的Siri智慧客廳中樞系統同步登場。如果傳言成真，今年的發表會肯定相當精彩，果粉們絕對要準時收看！

精華 FAQ

  • WWDC26 Keynote將於美東時間6月8日下午1點登場，並透過蘋果官網、Apple TV app與Apple YouTube等平台同步全球直播，方便開發者與果粉收看。

  • 最大焦點是Apple Intelligence與Siri全面進化。傳聞新版Siri將具備大型語言模型能力，能理解個人情境、讀取螢幕內容，並執行跨App複雜指令。

  • 外媒盛傳WWDC26也可能發表M5版Mac Studio、Mac mini與iMac，另有A17 Pro版Apple TV 4K與升級晶片的HomePod mini，可能配合新Siri登場。

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