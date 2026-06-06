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股市大跌是錯殺？專家揭美就業數據背後真相「效應不會持久」

編譯吳孟真／綜合外電
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美國5月就業數據超乎預期，強化聯準會（Fed）升息預期，拖累美股大跌。（路透）
美國5月就業數據超乎預期，強化聯準會（Fed）升息預期，拖累美股大跌。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國五月就業數據遠超預期，引發市場對聯準會升息押注升溫。
  • 重點二：專家認為餐旅業暴增與世界盃準備有關，屬短期效應。
  • 重點三：美股因此重挫，科技股與費半指數跌幅尤其明顯。

美國5月就業數據超預期，加深市場對聯準會（Fed）下一步將升息的押注，拖累美股5日重挫。專家表示，美國上月就業大增，是因為該國正為下周開踢的FIFA世界盃做準備，但這股效應不會持久。

美國勞工統計局5日公布，5月非農就業人口增加17.2萬人，遠高於市場預期的8萬人；其中，在餐廳、酒吧與飯店擴大聘僱帶動下，餐旅業新增就業人數創逾三年來新高。

數據公布後，那斯達克綜合指數大跌 4.2%，寫去年4月10日以來最大單日跌幅；費半指數更慘跌10.3%，寫2020年3月疫情以來最大單日跌幅，一日內市值蒸發1.2兆美元；史坦普500指數也下跌2.6%，結束連九周漲勢。

加拿大皇家銀行（RBC）美國經濟研究主管Michael Reid表示，「雖就業成長有擴大跡象，景氣循環動能也增強，但休閒與餐旅業的就業表現，很可能是短暫受到即將到來的世界盃提振」，「就動能而言，這股效應將是短暫的」。

美國、加拿大和墨西哥將於6月11日至7月19日共同主辦世界盃足球賽。國際足總（FIFA）預估，這場賽事光在美國就可創造約18.5萬個全職工作，以住宿、餐飲服務和航空運輸業受惠最大。

巴克萊經濟學家5日在報告中表示，世界盃可能只會為美國經濟與就業市場帶來小幅度且短暫的提振效果，預估今夏期間可帶動美國國內生產毛額（GDP）增加約0.2%。

Renaissance總經研究公司表示，「確實觀察到住宿與餐飲服務業就業明顯增加，但支出數據尚未出現相應成長」，可能是企業「提前布局」的現象。

巴克萊經濟學家Pooja Sriram說，相關效益將在之後幾季逐漸消退，到年底時將「幾乎難以察覺」。

精華 FAQ

  • 因非農就業增加17.2萬人，遠高於預期，市場擔心經濟過熱，進而提高聯準會後續升息的可能性，導致美股、科技股與費半指數同步重挫。

  • RBC與巴克萊等機構指出，餐旅業招聘增加可能與即將到來的世界盃有關，屬於提前布局的短期現象，之後幾季效益會逐步消退。

  • FIFA預估世界盃在美國可創造約18.5萬個全職工作，住宿、餐飲與航空受惠最大；但巴克萊估計對今夏GDP僅約提升0.2%，且很快淡化。

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