美股臨SpaceX掛牌前震盪加劇 科技股先嘗震撼教育

SpaceX預料將吸引大批散戶投資人目光，也為布局AI題材提供另一個備受矚目的管道。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美股受升息預期與AI支出疑慮衝擊，科技股與晶片股周五全面重挫。

美股受升息預期與AI支出疑慮衝擊，科技股與晶片股周五全面重挫。 重點二： 那斯達克跌4.2%、費半跌10.3%，顯示市場對高估值資產快速降溫。

那斯達克跌4.2%、費半跌10.3%，顯示市場對高估值資產快速降溫。 重點三：SpaceX下周IPO將登場，市場也關注CPI與Oracle財報是否再添波動。

在升息和人工智慧（AI）支出疑慮的雙重打擊之下，美國科技股和晶片股周五全面慘崩。史上規模最大的首次公開發行股票上市案 SpaceX 下周登場之際，無疑讓投資人先領教一次震撼教育。

那斯達克綜合指數周五大跌 4.2%，創下去年 4 月 10 日以來最大單日跌幅，領軍推升大盤頻創新高的費城半導體指數更慘跌10.3%，寫下2020年3月新冠肺炎疫情以來的最大單日跌幅，一日內市值便蒸發1.2兆美元（相當於三星電子的市值）。史坦普500指數則下跌 2.6%，結束連續九周的漲勢。

美股 之所以大跌，是因為美國就業報告表現遠超預期，加深聯準會 （Fed）下一步是升息而非降息的押注。對短期利率較敏感的美國2年期公債殖利率周五勁揚至4.16%，收在16個月來最高水準。羅素2000指數重挫 3.5%，也反映融資成本走高將普遍衝擊各行業。

Visdom投資集團交易主管齊蒙特（Mike Zigmont）說：「市場先前已超買且過於亢奮，5 月非農就業報告成了壓垮駱駝的最後一根稻草。」

美股近來漲勢名列前茅的佼佼者，周五均大幅回落。記憶體大廠 Sandisk 和英特爾（Intel）跌幅超過 11%，AI晶片龍頭Nvidia輝達(另稱英偉達)重挫 6%。台積電ADR也大跌6.7%。

知名財金教授席格爾（Jeremy Siegel）認為，周五科技股大跌是股價出現拋物線式飆漲後的常見反應，他樂觀認為，這波拉回通常不代表長期修正的開始。

他說：「當我們看到晶片股、記憶體股出現這種超強走勢時，……一旦走勢偏離趨勢，趨勢追隨者、動能投資人就會出場。這就是我們今天看到的情況。」

大型科技公司也轉向資本市場，以籌措龐大的AI支出。英國金融時報報導，繼Google本周宣布規模達850億美元的指標性售股案後，Meta也考慮跟進大舉增資。Meta股價聞聲下挫5.5%。

CNBC知名主持人克萊默認為，投資人可能正持續賣出手中持股，以備投入IPO新股，如此美股恐怕難以進一步走高。

SpaceX IPO預定下周五（12日）在那斯達克掛牌上市，SpaceX預料將吸引大批散戶投資人目光，也為布局AI題材提供另一個備受矚目的管道。AI巨擘Anthropic和OpenAI也正準備在那斯達克掛牌。

IPO向來以波動劇烈著稱。細數過去15年30件重大IPO的表現，新上市公司的股價在掛牌頭一年往往下跌，且出現嚴重的回檔。

Osaic首席市場策略師布蘭卡托（Philip Blancato）接受CNBC訪問時說：「SpaceX是一個畫時代的事件。兆美元企業相繼叩關公開市場，不管承認與否、樂不樂見，都將是左右市場的主力。」

Glenmede投資策略暨研究長普萊德（Jason Pride）說：「我認為這是所有人關注的焦點。問題是，這究竟會不會是市場過熱的一個訊號？」

投資人接下來也將評估周三公布的消費者物價數據，同日盤後公布的甲骨文公司（Oracle）財報也深受矚目。