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萬眾矚目SpaceX下週上市 每股135美元沒得商量

中央社紐約5日專電
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知情人士指出，高盛與大摩分析師都預測SpaceX營收在2028年將接近1600億...
知情人士指出，高盛與大摩分析師都預測SpaceX營收在2028年將接近1600億美元；高盛認為2030年可達4700億美元，大摩評估3300億美元。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SpaceX預定12日於那斯達克上市，發行價每股135美元。
  • 重點二：本次募資總額達750億美元，估值上看1.77兆美元。
  • 重點三：承銷銀行對需求極為強勢，投資人買新股只能接受定價。

科技巨擘馬斯克（Elon Musk）創設的太空科技與AI公司SpaceX一週後將在華爾街上市，全球散戶都在問如何買到新股，由於市場需求遠高於供應，機構投資者也得以每股135美元價格進場，沒得商量。

美國太空科技公司SpaceX將在12日於那斯達克交易所公開募股（IPO）掛牌，發行價每股135美元，募款總額達750億美元，遠超越沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）2019年在沙國證交所約290億美元、阿里巴巴2014年在紐約證交所約250億美元的募資紀錄，預料將成為史上規模最大IPO。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利 （Morgan Stanley）為SpaceX上市主要掛牌承銷銀行，美國銀行（Bank of America）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）與花旗集團（Citigroup）負責券商、零售與財政等業務；由於銷售規模龐大，另有全球與全美18家銀行及券商參與。

SpaceX上市市值預估達1.77兆美元。華爾街日報（Wall Street Journal）5日引述知情人士說法，摩根士丹利向重要投資人提出的報告指出，SpaceX在2040營收預估達3.4兆美元；調整稅息折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）可能達2.7兆美元。SpaceX在2025年營收僅187億美元。

知情人士指出，高盛與大摩分析師都預測SpaceX營收在2028年將接近1600億美元；高盛認為2030年可達4700億美元，大摩評估3300億美元。

SpaceX業務包括設計、製造、發射衛星與載人火箭，低軌衛星寬頻服務「星鏈」（Starlink），太空旅遊及推出AI聊天室Grok的人工智慧新創公司xAI等。

全球散戶投資人都在問如何買到首個AI相關業者的上市股票，參與這場華爾街睽違已久的盛大上市派對，答案可能不容易。

新股上市通常會透過投行舉行巡迴說明會（Roadshow），向基金與機構投資者說明公司前景。紐約時報（New York Times）4日引述3名知情人士說法報導，SpaceX對大型投資機構相當謹慎，大摩與高盛未來幾天將邀請潛在投資人，前往紐約曼哈頓辦公室密談新股承銷。

SpaceX新股需求遠大於供應，承銷銀行姿態相當高「不買就拉倒」。批發價沒有折扣，只有每股135美元一口價，沒得商量，買家只能接受。

精華 FAQ

  • 報導指出，SpaceX預定在12日於那斯達克交易所公開募股掛牌，市場已提前聚焦這場規模空前的IPO。

  • SpaceX發行價訂為每股135美元，預計募資總額達750億美元，規模遠超過阿里巴巴與沙烏地阿美過往紀錄。

  • 因市場需求明顯高於供應，承銷銀行對大型投資人採取強勢定價，公開配售空間有限，散戶取得新股的機會更小。

華爾街 高盛 阿里巴巴

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