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費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
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博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：博通財報與AI晶片需求不如預期，引爆半導體股全面重挫。
  • 重點二：就業數據強勁推升升息疑慮，美債殖利率飆高壓抑科技股。
  • 重點三：AI行情過度集中且估值偏高，超買修正但長多趨勢未必結束。

費城半導體指數周五重摔10.3%，創下 2020 年 3 月新冠肺炎疫情以來的單日最大跌幅，市值一夕間蒸發約 1.3 兆美元。這波拋售潮不僅終結了科技股數周以來的漲勢，也讓那斯達克指數寫下一年多來最慘的一天。

費半哀鴻遍野中，台積電ADR也被拖累跌了6.7%，輝達NVIDIA）跌6.2%。

茲列半導體股重挫背後的五大關鍵因素和市場分析如下：

1. 博通財報不如預期 戳破「AI 無敵論」

博通（Broadcom）本周發布財報，客製化 AI 晶片需求未達華爾街期待的高標，成為半導體股這次崩跌的引爆點。盈透證券策略師索斯尼克（Steve Sosnick）指出，「導火線是什麼很難說清楚，但我認為博通確實改變了市場心態。財測令人失望，我認為這戳破了很多人的想法，讓他們終於意識到，並非所有可能受惠於AI支出的公司都是刀槍不入。」博通周五再跌7.9%，兩日累計跌幅近20%。

2. 就業數據強勁，升息陰影籠罩

周五公布的5月就業報告優於預期，令市場擔憂聯準會（Fed）今年勢得升息以對抗通膨。這對股市無異是雪上加霜。盈透證券經濟學家托雷斯（Jose Torres）說：「殖利率上揚和油價下跌的背離走勢，反映投資人害怕聯準會可能被迫升息。」美國2年期公債殖利率飆漲至4.16%，創下16個月來最高收盤水準。

3. 科技巨人增股籌資引發AI支出疑慮

Alphabet本周宣布計劃發售800億美元股票，為AI基礎建設擴張籌資，Meta也傳出考慮跟進。Mott Capital Management創辦人克雷默（Michael Kramer）說：「Alphabet近日宣布增資 ，加上Meta可能跟進，若這些公司開始大規模發售股票來支應資本支出，將從根本上改變市場對這些公司的投資邏輯。未來幾季，這些公司可能面臨兩難：舉債並增發股票，或削減資本支出，兩種結果對股價都難言有利。」

4. 漲勢過窄是最大警訊

這波AI行情的脆弱，早有跡可循。5月只有43%的標普500成分股上漲，遠低於1月的64%；上月只有25%的股票領先大盤，今年1月這個比率是59%。Man Group首席市場策略師胡柏（Kristina Hooper）指出，標普500今年以來雖上漲逾11%，但若剔除AI相關股，漲幅僅2.4%。GMO投資組合經理漢考克（Tom Hancock）說：「行情好的時候，真的很好；行情差的時候，也真的很差。」

5. 超買修正不代表多頭終結

儘管跌勢怵目驚心，費半指數今年以來仍上漲73%，距上周三觸及的歷史高點仍相去不遠。富國銀行首席股票策略師權五晟（Ohsung Kwon，音譯）說：「半導體板塊嚴重超買，這就是我們看到拋售的原因。但我不認為這是半導體多頭行情的終結。」美光（Micron）和邁威爾（Marvell）等個股周五雖分別重挫13%和17%，但今年以來仍是大幅上漲的局面。下周SpaceX的歷史性IPO，將是市場能否穩住腳步的下一場考驗。

精華 FAQ

  • 最直接的引爆點是博通財報與財測不如市場期待，AI客製化晶片需求未達高標，讓投資人開始懷疑AI題材並非所有受惠公司都能無視風險。

  • 5月就業報告優於預期，使市場擔心聯準會為壓通膨而維持緊縮甚至再升息，導致美債殖利率上升、資金成本提高，進一步壓抑高估值科技股。

  • 不一定。雖然半導體板塊短線明顯超買而出現急跌，但費半今年仍大漲，且分析師認為目前更像是估值修正與籌碼調整，未必意味趨勢反轉。

輝達 NVIDIA 華爾街

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