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SpaceX推網站秀太空AI願景 下周掛牌前狂圈散戶「上車」

編譯簡國帆／綜合外電
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SpaceX預定下周掛牌交易。（路透）
SpaceX預定下周掛牌交易。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SpaceX新網站強調AI、星鏈與太空業務，吸引散戶參與IPO
  • 重點二：網站公開招股書與簡報，宣稱高毛利、成長加速且淨利率將轉正。
  • 重點三：SpaceX擬募資約750億美元，並保留三成股權給散戶投資人。

全球首富馬斯克旗下的SpaceX，4日成立新網站（https://spacexipo.com/），幫助民眾更了解SpaceX的業務，及投資該股的潛在管道，在預定下周掛牌交易前，吸引散戶投資人「上車」。

這個網站的網址是簡單明瞭的「spacexipo.com」，列出SpaceX的太空、聯網及人工智慧（AI）等事業的關鍵數字，在一張題為「我們為何能贏」的簡報頁面中，誇耀該公司「極難複製」的商業模式和「極致的垂直整合」。

這個網站還放上招股說明書、投資人說明會簡報檔、事實清單等文件，供民眾下載，並詳細列出幾個計劃在未來某個時間點實現的目標，例如毛利率從去年的49%提高到70%左右、營收成長「遠高於」去年、淨利率轉為正值等。

該網站表示：「散戶投資人的參與，對SpaceX至關重要。」

SpaceX也錄製一段超過17分鐘的介紹影片。財務長強森（Bret Johnsen）在影片內表示，「伊隆（馬斯克的名字）創立SpaceX的目標是改變人類，讓我們成為多行星物種」，「令人非常興奮的是，我們已能透過我們的星鏈（Starlink）衛星群和我們的AI解決方案，擴大這個使命。」

強森強調，SpaceX具備「實現他人認為真正不可能之事」的能力。SpaceX的簡報凸顯馬斯克的雄心，包括前往火星旅行到在太空部署資料中心，並致敬馬斯克的商業哲學，宣揚他追求效率的「演算法」、及他聚焦開發「追求真相」（truth-seeking）的AI。

SpaceX計劃以每股135美元首次公開發行股票（IPO），籌措約750億美元的資金，為歷來最待規模的IPO，預定6月11日宣布掛牌價，6月12日正式上市交易。

這個網站顯示SpaceX想仿效馬斯克旗下電動車事業特斯拉（Tesla）的持股結構。特斯拉擁有眾多散戶股東，且這些股東在一些爭議投票中，也常支持公司派。

富達（Fidelity）4日表示，將讓證券帳戶內有2,000美元以上資金的客戶，購買SpaceX的IPO股票，因為SpaceX已決定保留高達30%的IPO股權給散戶。相較下，多數IPO案僅分配5%-10%的股票給個人投資人。

SpaceX也在網站上列出能協助投資人參與IPO的機構清單，包括嘉信理財（Charles Schwab）、羅賓漢（Robinhood）、SoFi，及摩根士丹利旗下的線上券商E-Trade，部分國際散戶投資人也能投資。

精華 FAQ

  • 網站主打SpaceX的太空、聯網與AI事業，並以「我們為何能贏」說明其垂直整合與難以複製的優勢，目的是在上市前吸引散戶認購。

  • SpaceX計劃以每股135美元首次公開發行，目標籌資約750億美元，若順利將成為史上最大IPO之一，並預定6月11日定價、6月12日上市交易。

  • SpaceX表示將保留高達30%的IPO股權給散戶，富達也開放符合門檻的客戶申購，此外嘉信理財、羅賓漢、SoFi與E-Trade等券商也可協助參與。

馬斯克 SpaceX 利率

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