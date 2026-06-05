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馬斯克打造SpaceX鐵粉股東大軍？散戶：既怕接盤又怕錯過

編譯季晶晶／即時報導
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馬斯克要把散戶變成SpaceX的鐵粉股東。（美聯社）
馬斯克要把散戶變成SpaceX的鐵粉股東。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SpaceX擬將高達25%IPO股票分給散戶，遠超華爾街慣例。
  • 重點二：馬斯克長期經營散戶關係，特斯拉股東結構已高度散戶化。
  • 重點三：市場憂心散戶追高接盤，但也有人押注上市後資金接力。

SpaceX計畫將高達25%的IPO股票分配給散戶投資人，比率遠高於大型IPO慣例的5%至10%。這不只打破華爾街長期由機構投資人主導新股配售的模式，也反映散戶在美國資本市場的重要性持續提升。

過去大型IPO多半由共同基金、退休基金、避險基金等機構投資人主導，散戶通常只能分到少量股票。但近年美國股市生態出現變化，散戶透過網路券商大量進場，從迷因股熱潮到選擇權交易，都顯示其影響力遠勝以往。

Citadel Securities策略主管Scott Rubner本周形容，散戶已經成為市場新的定價力量。

馬斯克長期用心經營散戶關係。2020年他曾在社群媒體承諾，若SpaceX上市，將確保散戶獲得最高優先權。他至今仍是唯一一位會調整法說會問答順序、優先回答散戶提問的大型企業執行長。

這也讓他累積出一大群鐵粉股東。根據S&P Capital IQ資料，散戶持有特斯拉約42%的流通股，高於美股七雄裡排名第二的蘋果公司的34%。這些散戶成為支撐特斯拉股價的重要力量。即使成長變慢，特斯拉目前本益比仍高達382倍。

部分投資人認為，馬斯克正試圖把在特斯拉建立的散戶支持基礎複製到SpaceX。不過，這種做法也引來質疑，批評人士認為過度依賴散戶情緒，可能使股價與基本面愈離愈遠。

許多人在Reddit的WallStreetBets論壇討論SpaceX的IPO。他們一方面擔心自己成為內部股東倒貨套現的接盤者，另一方面又怕錯過這筆交易。

一名小型避險基金經理表示，他計畫買進SpaceX股票，並在未來大型指數納入SpaceX後，趁著被動型資金湧入時獲利了結。

精華 FAQ

  • 報導指出，SpaceX擬把高達25%的IPO股票分配給散戶，明顯高於大型IPO通常只有5%至10%的水準，意在讓散戶取得更多新股配售機會。

  • 馬斯克多年來積極經營散戶，曾承諾若SpaceX上市會優先照顧散戶，且在法說會上常先回答散戶提問，讓他在零售投資者間累積大量支持者。

  • 部分投資人擔心散戶成為內部股東套現的接盤者，另一些人則期待上市後受指數納入與被動資金推升而獲利，呈現典型的怕追高又怕錯過心態。

美股 馬斯克 華爾街

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