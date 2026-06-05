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黃仁勳訪韓行程曝 先會電競選手Faker 再與各大企業餐會

編譯周辰陽／即時報導
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輝達執行長黃仁勳1日在台北國際電腦展期間發表主題演講，介紹RTX Spark G...
輝達執行長黃仁勳1日在台北國際電腦展期間發表主題演講，介紹RTX Spark GPU。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳將於5日訪韓，先會電競選手Faker及T1隊員。
  • 重點二：隨後赴弘大附近五花肉店，與韓國主要企業掌門人晚餐。
  • 重點三：外界認為此行將深化輝達與韓企在AI生態系合作。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳將於5日訪韓。韓聯社引述輝達與資訊科技業消息報導，他此行將與南韓知名電競選手Faker（李相赫）及主要企業掌門人等互動。

根據報導，黃仁勳將於南韓當地時間下午1時左右，經由金浦國際機場入境，隨後前往南韓電競戰隊T1主題網咖「T1 BASECAMP」，與Faker等5名隊員互動，並討論電子競技產業發展方案。

黃仁勳之後將在弘大入口附近一家五花肉店，與南韓主要企業掌門人共進晚餐。與會者包括SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨及NAVER董事會主席李海珍等人。黃仁勳去年訪韓時，曾與鄭義宣及三星電子會長李在鎔在首爾江南區三成洞一家炸雞店共進晚餐，成為熱門話題。

韓聯社指出，這將是黃仁勳自2025年10月底訪韓後，時隔7個月再次訪韓。分析認為，在輝達與韓企的合作範圍從高頻寬記憶體（HBM）等半導體供應鏈，擴大至機器人、汽車、線上遊戲及雲端運算基礎設施之際，黃仁勳此行有望進一步深化輝達與南韓人工智慧（AI）產業生態系的合作。

南韓 輝達 黃仁勳

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