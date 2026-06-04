SpaceX股票放空、轉手套現的推手？Jefferies執行長鄭重否認

全球首富馬斯克的SpaceX首度公開發行股票（IPO），備受全球矚目。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Jefferies未列入SpaceX IPO承銷名單，卻遭指協助客戶放空股票。

Jefferies未列入SpaceX IPO承銷名單，卻遭指協助客戶放空股票。 重點二： 執行長韓德勒在X上強調，外界所稱放空安排並不屬實。

執行長韓德勒在X上強調，外界所稱放空安排並不屬實。 重點三：彭博稱Jefferies還協助配股者在上市後迅速轉手套現。

共有23家投資銀行承辦SpaceX 首次公開發行股票（IPO）承銷事宜，Jefferies Financial不在名單上，但也鄭重否認所謂該公司協助客戶放空SpaceX股票的報導。

MarketWatch報導，Jefferies執行長韓德勒在社群媒體 平台X上發文說：「不是真的。並未安排任何放空。」稍早彭博資訊報導指稱，看衰SpaceX前景的投資人，正紛紛找上這家投資銀行協助做空。

韓德勒在另一則訊息中寫道：「Jefferies並不助長對任一IPO的任何放空活動。任何相反的暗示，都是錯的。」

彭博報導引述知情人士指出，Jefferies主管不但協助投資人放空SpaceX股票，還協助配得股票者在SpaceX上市後迅速轉手套現。