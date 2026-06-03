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SpaceX籌資750億美元創史上最大IPO 傳一券商布局做空

編譯劉忠勇／綜合外電
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根據SpaceX周三更新的IPO公開說明書，馬斯克在SpaceX持股帳面價值達8...
根據SpaceX周三更新的IPO公開說明書，馬斯克在SpaceX持股帳面價值達8,665億美元。(路透)

SpaceX 證實正透過首次公開發行股票（IPO）籌資 750 億美元，將寫下史上最大IPO紀錄，也將為更多超大規模IPO開闢先路。

根據周三向美國證管會（SEC）提交的文件，SpaceX計劃以每股 135 美元的價格發售5億5,560萬股。以此價格計算，根據文件中標註的在外流通股數，SpaceX 市值將近 1.77 兆美元。

與歐洲和亞洲市場不同，馬斯克決定在開放認購前就定價，這在美國大型 IPO 案中極為罕見。多數企業在向投資人推銷前，通常會公布價格區間；只有少數規模極小的公司，才會放棄這種測試市場需求，並藉由將發行價定在價格區間上限或以上來營造市場熱度的機會。

若順利籌資750億美元，SpaceX的IPO將輕鬆超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）2019年創下籌資294億美元的紀錄，同時也將為OpenAI和Anthropic的上市鋪路。若兩家公司順利如計畫於今年內上市，預料籌資規模都將達數百億美元，正好迎合投資人對人工智慧（AI）題材似無止境的胃口。

若納入員工認股權和限制員工權利新股（RSU），SpaceX 的全面稀釋後價位將至少達到 1.8 兆美元。相較之下，SpaceX 今年 2 月收購馬斯克旗下的 AI 事業 xAI 時估值約為1.25兆美元。

若以 1.8 兆美元計算，SpaceX 的規模將超越標普 500 指數中除六家公司以外的所有企業，甚至大過馬斯克自己創辦的特斯拉（Tesla）。

根據SpaceX周三更新的IPO公開說明書，馬斯克在SpaceX持股帳面價值達8,665億美元。他目前持有特斯拉股票市值約3,550億美元，另有認股權可再增加逾1,000億美元。SpaceX IPO後，馬斯克持股淨值將輕鬆突破1兆美元大關。

不過，彭博引述知情人士報告，不看好SpaceX的投資人人紛紛找上富瑞金融集團（Jefferies），詢問能否在 SpaceX 上市後安排放空股票。

彭博報導，富瑞這次錯失參與承銷SpaceX IPO的機會，但富瑞交易部門主管卻看到了更不受束縛、大展拳腳的機會。知情人士說，除了協助做空外，富瑞交易員也正準備協助獲配股票的投資人，在SpaceX掛牌後數日內迅速轉手套現。

馬斯克 SpaceX

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