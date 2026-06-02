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AI題材領軍 美股三大指數連五日創新高 史坦普連九紅追平紀錄

編譯劉忠勇／綜合外電
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黃仁勳（左）在台北Computex展上和邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy...
黃仁勳（左）在台北Computex展上和邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）同台亮相，並預言邁威爾將成為下一家市值兆美元的公司。（路透）

美股周二三大指數小幅收高，史坦普500指數連續九個交易日上漲，追平1995年以來最長連漲紀錄，AI熱潮帶動半導體股和伺服器股勁揚，但美伊談判僵局和油價走升抵銷了部分漲勢。

道瓊工業指數上漲228.91點，漲幅0.5%，收51,307.79點，再創歷史新高；史坦普500指數漲9.94點，漲幅0.1%，收7,609.90點；那斯達克指數漲7.09點，漲幅0.03%，收27,093.90點。費城半導體指數大漲5.9%，較今年3月低點已累計反彈逾90%。這也是自2017年2月以來，三大指數首次連續五個交易日同創收盤新高。

邁威爾科技（Marvell Technology）單日大漲32.5%，創史上最大單日漲幅。黃仁勳在台北Computex展上和邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）同台亮相，並預言邁威爾將成為下一家市值兆美元的公司。輝達今年3月已向邁威爾投資20億美元。

台積電ADR漲2.5%，輝達跌0.7%。

伺服器和網路設備廠商慧與（HPE）大漲19.5%，該公司長期財務目標將提前兩年實現，第2季財報也遠超華爾街預期。

美伊和談傳出伊朗採取「強硬」立場，數日來未與華盛頓聯繫，以色列持續空襲黎巴嫩，布蘭特原油上漲1.1%至每桶96美元，連漲兩日，能源股跟漲1%。比特幣下跌5.7%，拖累加密幣相關股，Coinbase跌4.7%，Strategy Inc.重挫9.2%。

4月職位空缺數升至近兩年最高，裁員人數下降，為股市提供支撐。市場等待周五公布的5月非農就業報告，預估新增就業8.5萬人，失業率維持4.3%。

克利夫蘭Fed總裁哈瑪克（Beth Hammack）表示，若通膨壓力持續加劇，升息可能成為必要之舉。

Horizon Investments投資組合管理主管迪克森（Mike Dickson）說：「從表面看，市場相對平靜，但內部暗流涌動，整個AI基礎建設生態系中存在巨大的分化。若到夏末市場比現在高出不少，我一點也不會感到驚訝。」

Infrastructure Capital Advisors執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）說：「現在市場焦點都在科技股，持有其他類股是吃力不討好的事。所有表現好的，都和AI有關。」

Alphabet下跌3.9%，因計劃透過售股籌資800億美元，其中包括波克夏（Berkshire Hathaway）的投資，以支應龐大的AI基礎建設擴張。Anthropic已申請IPO。

Victoria's Secret受內衣銷售帶動營收走強，股價飆漲近50%，創下歷史新高。

美股 史坦普500 費城

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