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傳SpaceX將IPO估值定在1.75兆美元 含綠鞋期權

中央社／紐約2日綜合外電報導
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兩名知情人士今天告訴路透社，馬斯克的火箭與衛星公司太空探索科技公司（SpaceX...
兩名知情人士今天告訴路透社，馬斯克的火箭與衛星公司太空探索科技公司（SpaceX）計劃在大規模的首次公開募股（IPO）中將目標估值定在1.75兆美元，其中包含又稱超額配售權的綠鞋期權。 （路透）

兩名知情人士今天告訴路透社，馬斯克的火箭與衛星公司太空探索科技公司（SpaceX）計劃在大規模的首次公開募股（IPO）中將目標估值定在1.75兆美元，其中包含又稱超額配售權的綠鞋期權。

知情人士說，在與投資人進行初步會議、也就是「試水溫」程序後，SpaceX表示計劃至少募資750億美元。由於討論的是機密資訊，消息人士要求匿名。綠鞋期權賦予承銷商在投資人需求超出預期時，得以出售額外股份的權利，通常最多可達15%。

知情人士指出，SpaceX首次公開募股預計將採全數發行新股的結構，這意味著所有募資所得將歸公司所有，而非現有股東。

此舉是SpaceX在初步與投資人會面後，首度向銀行說明具體的募資規模與估值目標，SpaceX正在為預計為史上規模最大的IPO做準備。路透社先前報導，SpaceX曾考慮將初步估值定在約1.75兆美元。

路透社過去也曾報導，SpaceX首次公開募股的路演（roadshow）預計將於4日開始。消息人士提醒，隨著投資人會議持續進行，包括募資規模在內，相關計畫仍可能改變。

這次IPO將讓大眾投資人難得有機會透過SpaceX，參與馬斯克（Elon Musk）對太空、衛星通訊與人工智慧（AI）的願景。SpaceX已成為全球首富馬斯克商業版圖中最有價值的一塊。

SpaceX尚未回應置評請求。

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