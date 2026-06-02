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Nvidia薪水超優渥但要挨批 黃仁勳親曝：管理員工方式像「台灣家長」

編譯林奇賢／綜合外電
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黃仁勳2日表示，會盡其所能支付員工最高的薪酬，但外媒報導指出，對輝達員工來說，同...
黃仁勳2日表示，會盡其所能支付員工最高的薪酬，但外媒報導指出，對輝達員工來說，同樣要背負高期待。（中央社）

輝達Nvidia）執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展場邊受訪時說，企業應盡可能提高員工薪酬，他自己就是這麼做的，但對於輝達逾4.2萬名員工來說，同樣要背負高期待。黃仁勳近期透露，自己管理員工像「台灣家長」，員工一天中難免會被批評。

黃仁勳上周接受新加坡亞洲新聞台（CNA）採訪時表示，輝達的部分優勢源自於他形容為「折磨人」的管理風格。這某種程度上是向他的台灣父母學來的，「對台灣家長而言，事情永遠都不夠好，你一天中難免會挨批評」。「我差不多也是這樣。你拿東西給我看，難免會被我批評。我想，這大概就是我折磨人的方式吧。」他認為，立即給予回饋的效果最好，且出發點是為了進步，而非懲罰。

黃仁勳說：「就如同台灣家長，他們給予回饋之後，關愛依舊。」「因此，我總是對每個人的工作吹毛求疵，這樣我才能幫他們變更好。」

輝達的苛求的文化似乎奏效：員工一待就待很久。根據輝達最新的永續性報告，在2025會計年度中，輝達的整體員工離職率僅2.5%。每五名員工中約有一人在輝達待了至少十年，每五人有兩人待了五年以上。

黃仁勳表示：「不會有人輕易從輝達離職。我認為領導力的最終目的，是為其他人創造實現他們夢想的條件。」

Business Insider披露，輝達也提供高額底薪來吸引頂尖人才，雖然輝達並未公開所有薪資數據，但企業為聘用外國員工而必須提交的聯邦文件，向外界提供了解其關鍵職位薪資的管道。不過，聯邦文件只能反映底薪，不包含股票獎勵或獎金，實際總薪酬可能更高。

例如，軟體工程師和研究科學家的年薪，最高就能分別達到39.1萬美元和35.6萬美元。產品經理（PM）可達37萬9,500美元，硬體工程經理則上看36.8萬美元，總監（Director）的年薪則可高達488,750美元。頂尖的工程職位，例如首席系統軟體工程師和傑出AI演算法工程師，也同樣能輕鬆突破40萬美元。

儘管黃仁勳對輝達員工抱有很高的期待，但他對自己似乎更嚴以待己。他告訴CNA，自己並不重視勞逸平衡，他一周工作七天。這在某種程度上是受恐懼所驅使，他擔心輝達隨時可能面臨失敗。

儘管許多與他同齡的人已開始考慮退休，黃仁勳卻表示這件事並不在他的計畫之中，「我想盡可能工作愈久愈好，我希望死在工作崗位上」。

黃仁勳 Nvidia 輝達

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