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COMPUTEX／英特爾陳立武夜爬象山笑稱「活下來了」 揭四大AI核心支柱

編譯葉亭均／綜合外電
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英特爾（Intel）執行長陳立武。（路透）
英特爾（Intel）執行長陳立武。（路透）

英特爾（Intel）執行長陳立武2日在COMPUTEX台北國際電腦展發表主題演講，一開頭就用流暢的中文向現場致意，也揭露英特爾引領未來的「四大AI核心支柱」，在與台灣「既競爭又合作」的緊密生態系下，全面搶攻新世代的運算賽道。

陳立武一上台就很接地氣地用中文「午安，大家好」跟觀眾打招呼，並表示昨天晚上九點半去爬1,000多個階梯的象山步道，開玩笑說，「我存活下來了」。他說景色真的很美，推薦給大家。他也提到他是首位可以說中文的英特爾CEO，和供應鏈夥伴們打成一片。

陳立武首先從美國矽谷的成立開始一路談到台灣「矽島」的歷史，提到他40年前受到前總統府資政李國鼎之邀，把美國的創投經驗帶來台灣。當時「創投」在台灣是很新的概念，而他在李國鼎協助下成立了創投基金。當時正值張忠謀離開德儀，回到台灣並成立台積電，這一段是陳立武參與了台灣竹科園區的成立過程。

接著，陳立武讚揚台灣在全球半導體供應鏈中的角色。他說，從OEM到ODM，從設計到製造，都在台灣。台灣的PC生態系在英特爾的成長扮演了很重要的角色的成長。去年，英特爾在台灣慶祝在台40周年，陳立武說他很感謝在台灣的夥伴，未來，這種既競爭又合作的關係將會更加緊密。

陳立武表示，當思考未來的科技藍圖時，不能只看單一的晶片或單一的製程，必須站在一個更宏觀的角度，思考如何將技術轉化為真正推動產業前進的價值。他說，在這場AI的科技革命中，英特爾將策略聚焦於四大核心支柱。這四個領域將全面涵蓋現代人與企業的所有運算需求，分別是：個人電腦（Personal Computers）、邊緣AI、代理式AI與實體AI（Edge AI 、Agentic AI & Physical AI ）、基礎資料中心（Foundational Data Centers），以及新興智慧中心（Intelligence Centers）。不論是軟體還是硬體的佈局，這四大領域都將是英特爾展現技術實力的終極舞台。

台積電 英特爾 陳立武

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