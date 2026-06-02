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黃仁勳：代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命

記者簡永祥／台北即時報導
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輝達執行黃仁勳今表示代理式AI將襲捲AI應用，而且將成為未來十年最重要的運算革命...
輝達執行黃仁勳今表示代理式AI將襲捲AI應用，而且將成為未來十年最重要的運算革命。（記者簡永祥／攝影）

輝達Nvidia）執行黃仁勳今日在全球記者會中強調代理式AI將襲捲AI應用，他認為代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命。因為這不只是單一產品的突破，而是一套可橫跨雲端、邊緣運算與實體世界的統一AI平台。黃仁勳說，未來不論是工程師、研究人員、放射科醫師、自駕車系統或人形機器人，都將透過同樣的代理式AI架構獲得協助，而這正是輝達正在推動的新世代AI藍圖。

黃仁勳表示，代理式AI（Agent AI）未來會成為每個人身邊專屬AI助手，就像《星際大戰》中的R2D2與C3PO一樣，而支撐這一切的核心，正是輝達打造的統一代理式運算架構。

黃仁勳以生動比喻形容，未來個人電腦將不再只是工具，而會成為每個人的R2D2，陪伴使用者成長、理解習慣並協助處理工作；而大型雲端AI則扮演如同C3PO般的角色，成為個人AI助手背後的知識與推理後盾。

談到實體AI發展時，黃仁勳指出，目前產業最重要的突破，在於將代理式AI的推理能力與實體世界結合。他以輝達展示的自駕車平台「Alpha Drive」為例說明，未來自駕系統與現今最大的不同，在於它不只是感知環境，而是真正具備思考與推理能力。

他表示，傳統自駕系統主要依賴大量資料訓練，但即使擁有再多資料，也無法涵蓋所有可能情境。人類之所以能夠在陌生環境中做出正確判斷，並不是因為曾經見過所有場景，而是因為具備推理能力。

黃仁勳指出，人類每天面對的交通狀況幾乎都是第一次遇到，但透過推理，可以判斷眼前情境與過去經驗的相似之處，進而做出決策。未來自駕車也將具備同樣能力。

因此，新一代代理式自駕系統不再需要完全結構化的環境，不一定需要完美道路標線、固定交通號誌或預先標定地圖，也能理解並適應環境變化。

他進一步表示，同樣的架構也能應用在工程機械領域。例如將代理式自駕系統部署到推土機或挖土機等重型設備上，設備只需讀取一份「技能檔案（Skill File）」，理解各項操作規則與工作流程，甚至觀看教學影片後，就能理解如何執行任務。

黃仁勳認為，未來機器學習新技能的方式將更接近人類。「給它一本操作手冊，給它一段教學影片，它就能開始工作。」

除了工業設備之外，同樣架構也能應用於醫療領域。他舉例，若將超音波、CT掃描等醫療知識作為技能檔案導入系統，AI便能理解儀器運作方式與判讀流程，並在發現異常時主動聚焦分析，協助醫師進行診斷。

黃仁勳強調，代理式AI的關鍵不在於特定模型，而在於統一的運算模式。這套架構中的模型可以是大型語言模型（LLM）、視覺語言行動模型（Vision-Language-Action Model）、機器人模型，甚至是各類實體AI模型，但本質上都屬於具備推理能力的系統。

黃仁勳總結說，輝達目前最大的優勢，就是已經打造出能夠支援這種代理式運算模式的完整平台。從大型資料中心、企業AI系統，到RTX Spark AI PC、自駕車、人形機器人、工業設備與醫療影像系統，都能運行同一套代理式AI架構。

黃仁勳 Nvidia 輝達

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