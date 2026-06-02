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戴爾搶學生族 新筆電XPS 13挑戰MacBook Neo

編譯季晶晶／綜合報導
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戴爾新款XPS 13主打輕薄機身、高解析度觸控螢幕與長續航力，希望搶攻返校採購商...
戴爾新款XPS 13主打輕薄機身、高解析度觸控螢幕與長續航力，希望搶攻返校採購商機。（美聯社）

戴爾（Dellgies）1日推出重新設計的XPS 13筆電，趁開學採購旺季進軍平價筆電市場，直接挑戰蘋果（Apple）3月推出並掀起熱潮的MacBook Neo。

戴爾新款筆電主打更輕薄的機身、配備更大的高解析度觸控螢幕與背光鍵盤。

XPS 13採用鋁合金機身，厚度12.7公釐，重量約2.2磅（約1公斤），比MacBook Neo更輕，後者重約2.7磅。

XPS 13螢幕支援最高120Hz更新率與更廣色域，這種規格目前僅見於價格更高的MacBook Pro系列。

在硬體配置方面，XPS 13最高可選配32GB記憶體，而MacBook Neo僅提供8GB統一記憶體，無法升級。

其他優勢包括更快的Wi-Fi 7無線網路，以及最長17小時的串流影音續航力，略高於MacBook Neo的16小時。

但XPS 13取消了內建耳機孔，使用者需依賴內建四揚聲器系統、透過藍牙耳機或USB-C轉接器使用音訊功能。

這些功能使得戴爾沒能在價格上追平MacBook Neo。XPS 13起售價699美元，16歲以上學生可享599美元優惠價；MacBook Neo一般售價599美元，教育價則低至499美元。

戴爾今年初在美國消費電子展（CES）即預告將推出XPS 13，並強調會在消費性PC市場各價位帶與競爭對手正面交鋒。此舉也反映PC廠商正試圖在記憶體成本上升、下半年個人電腦出貨成長可能放緩之際，透過新品刺激需求。

除戴爾外，宏碁（Acer）上周也推出同樣定價699美元的Swift Air 14，同樣瞄準MacBook Neo市場。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前表示，MacBook Neo上市後市場反應「超乎預期」，公司低估了消費者需求，對產品銷售表現感到非常滿意。

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