陳立武務實帶領英特爾轉型 用華人管理文化變革組織

英特爾執行長陳立武（左）出席美國半導體產業協會年度晚宴，與台積電前董事長劉德音寒暄。圖攝於2025年11月20日。（中央社）

英特爾 執行長陳立武 抵台，是COMPUTEX科技大咖之一。不同於部分科技領袖擁有鮮明光環，他在業界以低調務實著稱。他上任14個月，英特爾股價累計漲幅逾340%。在員工眼中，他不輕易把話說滿，以華人 企業式的紀律重塑組織文化。

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於2日盛大登場，英特爾（Intel）執行長陳立武親自訪台發表主題演講。AI代理時代下，推論需求增加，使中央處理器（CPU）角色重新受到重視，這對長期以CPU見長、卻在AI浪潮中一度失速的英特爾來說，是重返舞台的一個重要機會。

對陳立武而言，今年COMPUTEX也是他自去年3月接掌英特爾後，向台灣供應鏈展現「下一個運算世代願景」的關鍵場合。他的演說、他與台灣供應鏈、尤其台積電的互動，備受關注。

與英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）大舉投資、積極創新的風格不同；馬來西亞出生的陳立武在矽谷以低調務實著稱。他在上任後的7月，於一封給員工的公開信中承認，英特爾過去幾年「投資太多、太早，卻沒有足夠需求支撐」。

他並強調，「未來產能擴張要與客戶需求保持一致」。

內部員工告訴記者，陳立武的做法，比較接近台積電的客戶導向文化。

對內講究紀律效率 不讓外界摸清手上的牌

「他也把一些華人企業文化帶進了公司」，員工說，陳立武不只把謙虛（be humble）掛在嘴邊，他行事內斂、相對保守，「會先精進自己手上的牌...即便握有一手好牌，他也只會說進度走在正軌上（on track），不說大話，也不會完全掀出底牌」。

令員工最有感的是管理方式的改變，他上任做的第一件事是取消居家上班政策，規定每週要進公司4天，如果沒達到要求就會被炒魷魚，「即便再優秀的員工也不例外」。

路透曾報導，陳立武扁平化領導架構，讓資料中心、AI與PC晶片等核心業務直接向他回報，並在內部備忘錄中指出，官僚流程與組織複雜度拖慢了創新。

員工說，一般工程師與陳立武之間的管理層級已較過去少了至少2層。現在跨部門協調也更加迅速，「一碰到問題，會有人立刻幫你向其他部門搬救兵」，讓團隊在一定時間內解決問題。

就在陳立武試圖重塑英特爾組織文化之際，來自華府的質疑一度浮上檯面。

美國總統川普（Donald Trump）去年8月指稱他因中國商務關係存在利益衝突，要求他辭職；但兩人會面後，局勢迅速反轉，美國政府轉而承諾投入數十億美元，取得公司近10%股權。

陳立武事後也發出內部信件安穩軍心，強調美國政府「對英特爾深具信心」。

川普政府此舉也被視為向企業界釋出訊號：英特爾仍是美國半導體戰略中不可取代的一環。

爭取政府與客戶信任 晶圓代工服務業務擴增

對於季辛格時代押注的Intel 18A製程，陳立武接手後持續推進。

今年1月，美國消費性電子展CES期間，英特爾發表代號Panther Lake的Core Ultra Series 3處理器。英特爾表示，這是第一個採用18A製程的產品，系列晶片已進入量產。

路透5月報導，特斯拉（Tesla）計畫在TeraFab專案中採用英特爾14A製程生產晶片。華爾街日報隨後也指出，英特爾已與蘋果公司（Apple）達成初步代工協議，將為部分蘋果裝置晶片代工。

知情人士以不具名方式表示，「英特爾晶圓代工服務業務量變很大...正在擴增」。

一直以來，英特爾與台積電、輝達的競合關係微妙。資歷深厚、產業人脈廣泛的陳立武，也展現老練與圓融。

去年11月20日，美國半導體產業協會（SIA）在矽谷舉行羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴。在這個象徵重要榮譽的場合，滿場企業高層與產業代表齊聚。陳立武穿梭人群中，與業界人士熱絡寒暄。

看見台積電前董事長劉德音，陳立武主動上前握手，兩人相互拍肩、閒聊片刻，流露出熟人之間的自然互動。當晚，陳立武與台積電董事長魏哲家共坐同桌VIP桌。台上，半導體界高層除了為產業再度成為核心而振奮，也就如何合作以克服大環境的挑戰進行對話。

英特爾的轉型與挑戰仍有路要走。晶圓代工業務Intel Foundry第一季仍出現虧損；市場仍在觀察的關鍵問題包括：18A製程能否穩定放量、良率能否持續提升、外部客戶能否從投片變成長期訂單，以及供應鏈與產能能否跟上先進製程的擴張。

陳立武已抵達台灣。這位半導體產業老將深知，英特爾若要重返核心舞台，光靠美國製造的戰略支持並不夠，更必須深化與台灣供應鏈的合作。