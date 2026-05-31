SpaceX即將IPO 馬斯克為什麼不怕被唱衰？

首富馬斯克旗下的SpaceX將公開發行。(路透)

馬斯克 旗下SpaceX 即將推出有史來最大規模的首次公開發行(IPO)，儘管遭到諸多質疑，但這位全球首富卻是老神在在，因為他依恃的後盾是投資大眾對他堅定不疑的信心，深信馬斯克能夠帶領他們直達火星。

其實SpaceX的IPO文件內容漏洞百出，多到足以令一般企業的IPO計畫胎死腹中。但是這條定律不適用於馬斯克，因為馬斯克多年來一直是靠著一般投資大眾的鼎力支持打造他的商業帝國。他精準地把握住社群媒體與投資大眾的心理，即是對美好未來的憧憬、熱情和希望。而他正是這一方面的推銷專家。

特斯拉 和SpaceX的成功，足以證明他的的推銷能力。SpaceX重塑航太工業，成為全球頂尖的衛星發射公司。其星鏈業務是SpaceX的主要收入來源，它不僅擴展了全球網路連接，也提升了馬斯克的地緣政治影響力，並將他推上世界首富。而在SpaceX啟動史上規模最大的IPO之際，馬斯克再次傳遞出希望的訊息。

該公司在上月底公開的IPO文件中寫道：「我們的使命是建立必要的系統和技術，使生命能夠跨越行星，了解宇宙的真正本質，並將『意識之光』（light of consciousness）延伸至星辰。」

「意識之光」這個名詞在IPO說明書中出現了近十幾次。文件中還附有一幅火星生命景象的圖畫，其風格很容易讓人聯想到蘋果公司科幻劇「太空使命」（For All Mankind）。這份內容豐富的文件還包含一個驚人的預測：SpaceX的潛在市場規模高達28.5兆美元，僅比美國GDP低了數兆美元。

如果這張餅還不夠大，文件中還指出：「我們相信，太空代表著人類歷史上最大的經濟新天地。」

然而在現實中，馬斯克面臨一些難題：他旗下公司之間超過10億美元的交易，包括SpaceX斥資1.31億元購買的Cybertruck。如此龐大的支出引發質疑，而馬斯克收購另一家新創公司xAI的決定更是雪上加霜。合併xAI後的公司-一 家集火箭製造、衛星製造和人工智慧實驗室於一體的企業，去年營收190億元，虧損卻近50美元。

但是對馬斯克深信不疑的投資大眾早已習慣他為了實現宏偉構想而燒錢的行為。特斯拉多年來一直處於虧損狀態，多次瀕臨破產，因為馬斯克一直致力於將電動車推向主流市場。不過這些投資人的耐心最終獲得了豐厚的回報。特斯拉如今已是全球值最高的公司之一。許多投資人一夜致富的故事激勵投資大眾渴望透過與馬斯克的科幻夢想緊密相連，賺取百萬財富。

他們希望SpaceX不僅能重現特斯拉的成功，而且還能締造新猷。