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美股漲多還能追？下周博通財報成AI行情觀察指標

記者何佩儒／即時報導
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美股財報已近尾聲，下周還有博通（Broadcom）財報將登場。（路透）
美股財報已近尾聲，下周還有博通（Broadcom）財報將登場。（路透）

美股財報已近尾聲，下周還有博通（Broadcom）財報將登場，法人分析，就目前已公布的財報，有相當高的比重優於預期，在強勁企業財報、財政刺激、AI支出有助抵銷高油價帶來的通膨疑慮，持續看好美股長線發展。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，美股自4月起走出一波強勁漲勢，標普500指數預估本益比也回升至20倍以上，但並未成為美股上漲的阻力，預料中東衝突對股市的影響持續鈍化。歷史經驗顯示，在股市創新高時進場投資標普500指數1年、3年、5年的回報，比股市非創新高期間更佳。

富蘭克林證券投顧指出，伊朗戰事加劇通膨疑慮，可能使聯準會持續按兵不動，甚至更長期維持高利率。不過美國總統川普關稅範圍，因最高法院判決而可能收窄，加上《大而美法案》刺激效果陸續顯現、企業財報與財測表現強勁、強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健。

市場雖擔憂美股近期持續創高而過熱，未來可能出現回檔修正的可能，在基本面仍穩健下，預計美股下檔將有撐，風險可控。在預期AI浪潮將延續下，長遠來看科技股仍將維持多頭格局，同時資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握投資機會。

聯準會 美股 博通

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