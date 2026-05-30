COMPUTEX 即將登場 未來一周美股還有哪些觀察指標？

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有六大觀察變數。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股 有六大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽 通行狀況、油價變化。

二是台北國際電腦展（COMPUTEX）：6月2日到6月5日舉行，以「AI Together」為核心，聚焦AI運算、機器人與智慧移動、次世代科技三大主軸，輝達（NVIDIA）、英特爾 、高通、邁威爾科技、恩智浦等企業執行長將發表演講。

三是聯準會（Fed）：留意各官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、油價的看法。

四是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括5月非農就業報告、Challenger裁員人數、ISM指數；4月JOLTs職缺、工廠訂單等。

五是企業財報：本周要公布財報的企業包括博通、慧與企業、Credo Technology、Gitlab、Crowdstrike、Palo Alto網路、Planet Labs、梅西百貨、Dollar General、PVH、Lululemon等。

六是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

富蘭克林投顧指出，AI不會取代軟體，軟體正被重新定義，將價值從以人為本的模式轉移到AI驅動的基礎設施、數據、企業編排的公司。全球軟體總使用量幾乎肯定會成長，但價值分配將截然不同於過去十年。軟體不再是單一投資主題，而是分裂成三大陣營：AI工作負載受益者、面臨壓力的按席位計費現有企業、AI營運平台。

富蘭克林投顧表示，在此情況下，占據優勢的軟體應符合五項標準：一、難以真正取代的系統與高昂轉換成本；二、透過實際使用量成長和客戶關係拓展來計費；三、毛利率穩定或提升；四、在自身營運中有效利用AI的公司；五、已轉型完成或擁有可靠轉型路徑的公司。