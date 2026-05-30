美股笑傲「5月賣股」魔咒連漲9周 下周就業報告和博通財報關鍵

美股擺脫「5月賣股走人」的華爾街魔咒，史坦普500指數連續九周收漲。（美聯社）

人工智慧（AI）概念股走強，加上美伊之間可望達成協議的鼓舞，美股 周五三大指數再創新高。投資人下周除關注最新就業數據外，也期待博通（Broadcom）財報再為AI題材捎來佳績。

道瓊工業指數周五首度突破5萬1000點大關，再創歷史新高；史坦普500 指數和那斯達克綜合指數也雙雙收創新高，各漲0.2%。費城半導體指數平盤作收，台積電ADR跌1.5%。一周下來，費半和台積電ADR各漲5.1%和3.4%。

美股擺脫「5月賣股走人」的華爾街 魔咒，史坦普500指數本周上漲1.4%，連續九周收漲，創下2023年以來最長的周線連漲紀錄，也從3月低點大漲近20%。科技股為主的那斯達克同期漲幅更高達近25%。

川普周五上午在Truth Social發文表示，他將就美伊和平協議「做出最終決定」。財政部長貝森特周四已說，雙方已接近達成結束戰爭的協議，但川普尚未正式簽署。

國際油價因中東和平在望而大跌，布蘭特原油期貨一周下來跌了11%，5月重挫19%，創下2020年3月以來最大單月跌幅。美國基準原油西德州中級原油5月跌幅達17%。

Resonate Wealth Partners 投資長朱利亞諾（Alex Guiliano）說：「我們確處於絕佳的甜蜜點，地緣政治緊張局勢和緩、企業獲利強勁，加上對 AI 前景和成長的樂觀心理，這些利多同時齊聚一堂。」

AI進展是這次企業財報季獲利熱潮的主要動能，相關基礎建設投資熱潮為晶片製造商到資料中心業者在內業者帶來豐厚獲利成長。戴爾（Dell）周五股價狂漲33%，這家科技公司第1季銷售額因AI產品需求大增而勁揚88%並調高全年展望。戴爾副董事長兼營運長克拉克（Jeff Clarke）說：「AI商機沒有任何放緩的跡象。」

博通將於周三公布財報，身為美國市值第六大企業，財報結果勢必會對美股掀起波瀾，也將左右費半指數。費城半導體指數3月30日觸及今年谷底以來，已大漲約 80%，博通同期間上漲50%。

下周五將公布5月非農就業報告，路透調查分析師估計失業率為4.3%，新增就業8.5萬人。Edward Jones資深全球投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）說，若新增就業超過15萬人，恐怕會引發經濟過熱的疑慮，推高美債殖利率，如此一來不利股市。