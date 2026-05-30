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SpaceX的IPO目標估值 降至1.8兆美元

編譯季晶晶／綜合報導
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知情人士透露，SpaceX目前對IPO的目標估值為至少1.8兆美元，低於先前傳出...
知情人士透露，SpaceX目前對IPO的目標估值為至少1.8兆美元，低於先前傳出的2兆美元。（路透）

知情人士透露，SpaceX目前對IPO的目標估值為至少1.8兆美元。

彭博資訊4月曾報導，SpaceX的目標估值超過2兆美元。知情人士表示，在與顧問及投資人磋商後，馬斯克旗下這家火箭與人工智慧公司調低了目標估值。

IPO規模與估值等細節，通常會在定價前，根據各方反應進行調整。知情人士先前也透露，SpaceX計畫透過此次上市籌資最多750億美元，將成為史上規模最大的IPO。

SpaceX預計最快於6月4日啟動IPO路演、6月11日定價。但相關時程可能延後數日。

由於相關討論仍進行中，路演期間投資人的反應，也可能促使SpaceX調高目標估值。

SpaceX於5月20日公開提交的IPO文件顯示，該公司已從早期專注於製造可重複使用的火箭、打造衛星網際網路業務，逐步轉型為人工智慧服務與基礎設施巨擘，並提出興建軌道資料中心的願景，瞄準進攻總規模達到28.5兆美元的潛在市場。

SpaceX的2025年營收為187億美元，高於前一年的140億美元，但在此期間，由盈轉虧，2024年賺進7.91億美元，去年則虧損49.4億美元。

SpaceX今年2月宣布收購馬斯克旗下的xAI，後者擁有Grok聊天機器人與社群平台X。根據媒體報導，這筆交易當時對SpaceX的估值為1兆美元，xAI的估值則為2,500億美元。SpaceX預計以股票代號SPCX，在那斯達克及那斯達克德州交易所掛牌。

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