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美伊協議竟不是大利多？野村警告：股市恐變盤 盯緊期權訊號

編譯季晶晶／綜合外電
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野村警告，美伊和平協議若成真，可能引發資金自AI與科技股轉向其他族群，這波美股漲...
野村警告，美伊和平協議若成真，可能引發資金自AI與科技股轉向其他族群，這波美股漲勢恐面臨轉折。（路透）

華爾街多數投資人認為，美國與伊朗若達成和平協議將是股市大利多，但野村證券策略師Charlie McElligott提醒，市場往往朝投資人預期的相反方向發展，協議達成反而可能成為美股這波漲勢的轉折點。

McElligott指出，美股近兩個月大漲，其中一大推力是投資人大量買進科技股與半導體股的看漲選擇權，造成所謂的「伽馬擠壓」（Gamma Squeeze）效應，也就是造市商為了避險被迫大量買進更多，形成自我強化的上漲循環，進一步推升股價。自3月底以來，標普500指數已上漲近16%，那斯達克指數的漲幅達約25%。

另一方面，不少避險基金為了提高報酬，持續放空景氣循環股與價值股。但美伊協議一旦成真，油價、利率與美元可能同步下跌，資金有機會從科技股轉向醫療保健、消費等先前遭市場冷落的族群。

屆時，投資人可能賣出熱門AI概念股、轉而布局這些先前遭冷落的族群。由於科技股在標普500中權重最高，資金輪動可能拖累大盤表現。

高盛也觀察到，目前標普500成分股的放空部位已升至2011年以來最高水準，意味部分遭大量放空的個股未來可能出現軋空行情。

McElligott提醒，就算沒有協議，美股也可能失去動能。投資人應留意熱門大型科技股與半導體股的看漲期權需求變化，一旦開始降溫，可能代表這波漲勢即將反轉。

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