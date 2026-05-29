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盼解決一大瓶頸 Nvidia為AI拚了 砸數十億美元投資「這項」技術

編譯陳律安／綜合外電
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輝達正重金投資光通訊技術。（歐新社）
輝達正重金投資光通訊技術。（歐新社）

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達Nvidia）過去三個月已砸下至少65億美元，投資研發光子技術的公司，以解決AI布建的一大瓶頸。

CNBC報導，光子技術，也就是利用光來傳遞資訊，是一項新興技術，相較於現行的利用電子訊號傳輸，被視為更有效率的替代選項。傳統傳輸電子訊號的方式耗能較高，成為AI基礎建設擴張的一大瓶頸。

自3月初來，輝達宣布對Lumentum、Coherent、邁威爾（Marvell）投資20億美元，這些公司都正在研發光子技術。輝達也宣布投資康寧5億美元，以研發先進光通訊解決方案，並參與光通訊新創Ayer Lab 5億美元的E輪籌資。

Forrester資深分析師阮艾文（音譯）表示，輝達藉由投資光子，來擴大AI基礎建設，降低沿用電子訊號與銅線帶來的成本。

他說：「透過投資光子技術公司，輝達確保這項技術持續進步，也能避免因繼續使用電訊號與銅線而遭遇擴充能力與效能瓶頸。」

光子技術可透過光線而非銅線中的電子訊號，在繪圖處理器（GPU）、記憶體、網路晶片、伺服器及資料中心之間傳輸資料，進而應用於AI基礎設施。

晨星（Morningstar）資深股票分析師科雷洛說，銅線目前仍是主要連接標準，因其成本較低且可靠性高，但隨著時間推移，光子技術在AI基礎設施中的重要性將日益提升。

他表示：「輝達下一代機櫃級AI系統藍圖，將需要愈來愈多的光通訊技術，以因應新模型與使用量增加所帶來、呈指數成長的頻寬需求。」

不過，要在整個AI基礎設施中大規模部署光子技術，仍面臨不少挑戰。

顧問機構Futurum Group AI主管帕申斯表示：「技術本身沒有問題，真正困難的是量產規模。」

他說：「複雜的共同封裝光學元件（CPO）在生產良率方面仍面臨挑戰，因為光學元件與矽元件的精密對位容錯空間極小。一旦封裝過程出現問題，整個組件通常無法重新加工修復。」

他表示：「因此，這項轉型雖已展開，但仍處於早期階段。我預期真正的大規模採用要到2028年之後。」

輝達 Nvidia

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