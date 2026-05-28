我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭TVB惡意除名？香港91歲戲骨羅蘭：薪水真的很低

天天吃補充品卻沒效？醫師點名7大錯誤：等於浪費錢

Costco上季獲利亮眼 會員續約率高、加油站出現空前需求

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Costco 執行長維克里斯（Ron Vachris）和分析師的電話會議上說，上...
Costco 執行長維克里斯（Ron Vachris）和分析師的電話會議上說，上季商品銷量「破紀錄」。(路透)

好市多Costco Wholesale）周三盤後公布上季獲利優於預期，可口見這家會員制量販業者愈來愈受精打細算的美國消費者歡迎。

截至 5 月 10 日的會計年度第 3 季，Costco排除特定項目後的每股盈餘為4.93美元，超越分析師預估的平均水準。這一季會員續約率為89.7%，略高於市場預期。

Costco近年來憑藉很有競爭力的定價、大包裝規格和推陳山新且令人眼睛為之一亮的商品，不斷大市占率。由於消費者力求減輕全球燃料成本上漲的負擔，好市多常較同業便宜的汽油價格，也成了另一項優勢。

從這份亮眼的財報看來，儘管物價再度上揚、消費者信心疲弱，美國消費者仍持續掏錢消費。

好市多周四盤後小漲不到1%，今年以來截至周四上漲15%。

Costco 執行長維克里斯（Ron Vachris）和分析師的電話會議上說，上季商品銷量「破紀錄」，加油站業務也出現「前所未見的需求」。他還說，許多消費者是第一次使用好市多的加油站。

這家美國規模最大的會員制量販店，提供的商品種類相對精簡，大約只有 4,000 種，遠少於傳統雜貨連鎖店的數萬種。但不斷變換的商品品項，加上付費會員制度，有效吸引消費者一再上門。Costco顧客通常較為寬裕，受經濟放緩的影響較小。

Costco 上季商品的平均售價微幅上漲，但該公司也投入資源，壓抑牛肉、雞蛋和汽油等日常必需品的價格。由於樹脂成本上揚，非食品類的價格預料會變貴。

財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，消費習慣保持穩定，並說消費者雖然願意花錢，但對「品質、價值和新鮮感的要求極高」。

Costco也表示，Costco 已經開始提交關稅退款申請。相關程序會在未來幾個月陸續完成，退款最快可能在申請後兩到三個月入帳。

Costco 加油站 好市多

上一則

OpenAI退位 Anthropic估值飆9650億元登AI新創王座

延伸閱讀

油價效應侵蝕消費者購買力 沃爾瑪財測不如預期

油價效應侵蝕消費者購買力 沃爾瑪財測不如預期
克羅格數千商品擬降價 力拚好市多、沃爾瑪

克羅格數千商品擬降價 力拚好市多、沃爾瑪
好市多海鮮 消費者評更勝山姆

好市多海鮮 消費者評更勝山姆
美伊和談現曙光助道指再創新高 NVIDIA財報效應消退科技股分歧

美伊和談現曙光助道指再創新高 NVIDIA財報效應消退科技股分歧

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
SpaceX傳出要把五角大廈使用星鏈的服務費，提高至每月2.5萬美元，是原本的五倍。 （路透）

屢屢立下戰功 SpaceX大漲星鏈服務費5倍 五角大廈無奈買單

2026-05-26 08:10
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查