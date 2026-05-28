我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州民主黨擬提2修憲案 修改選區布局2028大選

「從莿桐城到新約克」1周年 2華人把世界音樂匯集紐約舞台

企業瘋燒token 矽谷掀反思潮：AI預算暴衝 成效難證明

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Uber營運長Andrew Macdonald。（路透）
Uber營運長Andrew Macdonald。（路透）

矽谷正掀起一場關於「tokenmaxxing」（極大化token的使用量）的激烈爭論。愈來愈多企業要求員工大量使用AI工具、提高token消耗量，希望藉此提升效率，甚至把token用量視為AI導入成果與工作積極度的象徵。但不少科技主管與工程師質疑：燒掉更多AI成本，真能帶來更多產出嗎？

Uber營運長Andrew Macdonald日前直言，尚未觀察到token用量與生產力提升之間存在明確關聯。

他表示，AI使用量大增，團隊看起來交付出更多成果，但很難從token用量直接推論證明，真的為消費者多創造出25%有價值的功能。他這番話在X上爆紅，觀看次數超過200萬。

包括Meta、Disney、摩根大通與Visa等企業，都已開始追蹤員工AI使用情況。而許多企業瘋狂導入AI，導致預算快速消耗。美媒The Information報導，Uber今年前四個月就已用完整年AI預算。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）也坦言，許多企業資訊主管正擔心AI預算失控。

《大賣空》原型人物、投資人貝瑞（Michael Burry）則警告，tokenmaxxing可能只是「瘋狂、倉促且短暫的階段」，輝達股價存在劇烈修正風險。

但也有人認為，問題不在於使用AI，而在於企業是否真正學會有效運用AI、衡量成果。

輝達執行長黃仁勳周三被問及token時表示，新技術與新工具在發展初期，不容易立刻運用自如，但不必在踏出第一步時就追求完美。他也提醒：「你不會被AI取代，但會被懂得使用AI的人取代。」

矽谷 摩根大通 Google

上一則

兆元宴登場 黃仁勳、魏哲家、林百里、蔡力行、施崇棠等大咖全到場

下一則

晶片終極材料？愛情拋棄的鑽石 正被AI救活

延伸閱讀

黃仁勳：CEO拿AI當裁員藉口「太懶惰」 企業應樂觀敘事

黃仁勳：CEO拿AI當裁員藉口「太懶惰」 企業應樂觀敘事
套用160年前理論…學者：AI時代 將創造更多工作

套用160年前理論…學者：AI時代 將創造更多工作
這家新創導入AI後決定裁員20% 但保證留下的人薪水破百萬

這家新創導入AI後決定裁員20% 但保證留下的人薪水破百萬
趨勢科技執行長陳怡樺 AI織網防杜資安漏洞

趨勢科技執行長陳怡樺 AI織網防杜資安漏洞

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30
輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周
公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水