我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人新寵好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

失蹤者生還無望 華州化學槽崩塌推定11人亡

分析師看好史坦普500 年底前衝8250點

編譯湯淑君／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美股史坦普500指數26日收盤漲上7519點，再創歷史新高，再度引發泡沫疑慮。但Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼駁斥泡沫說法，並預期年底前史坦普500可望衝上8250點，理由是因為「FEMO」，而不是「FOMO」。

雅德尼27日接受彭博電視節目專訪時說：「差別在盈餘。」他指出，史坦普500預期本益比目前在20至22倍，若美國經濟未來數年可避開衰退，這個估值看來「合理」。

他並自創「FEMO」一詞說明為何看好後市--超強的盈餘動能」（fabulous earnings momentum）將驅動美股接下來的漲勢。他指出，近年來美股漲勢是受投資大眾「害怕錯過」（fear of missing out，FOMO）的心態驅使，但這種心態是奠基於希望和誇大，而不是基本面。

基於FEMO論點，雅德尼認為，他給史坦普500指數2026年終目標價8,250點，有充分的基本面因素支撐。他的預測值在彭博追蹤的華爾街分析師中高居第一。

雅德尼坦承，美股市況現在感覺有點像「融漲」（meltup），尤其一些半導體股漲得又急又猛，令人憂心日後行情可能大翻車。但他預期，史坦普500指數在2020年代結束前可望漲到1萬點，證明所謂「咆哮的2020年代」所言不虛。他指出，2026年迄今，只在3月見過一波重大賣壓，他不認為年底前還會再湧現一波。

提到美國通膨問題，雅德尼指出，通膨近來攀升是受原油價格上漲影響，但未見到2022年那種「工資-物價」螺旋性上升現象。他認為，生產力成長將從目前超過2%的三年均值，加速到3%或4%，那將協助抵銷工資上漲壓力。

儘管荷莫茲海峽尚未恢復通航，雅德尼仍預期油價將拉回到每桶約100美元，理由是美國和委內瑞拉原油出口擴增，中國經濟似乎比預期弱，都有助抑升油價。

美股 華爾街 史坦普500

上一則

黃仁勳一句話點燃台灣布局：能容納4000人的大樓 就該填滿優秀人才

下一則

日本壽險業獲利 276億美元創歷史新高

延伸閱讀

美股史坦普500、那指又創新高 美光市值破兆帶動費半狂飆逾5%

美股史坦普500、那指又創新高 美光市值破兆帶動費半狂飆逾5%
牛市還是泡沫？貝瑞警示美股恐反轉 多頭仍喊史坦普衝萬點

牛市還是泡沫？貝瑞警示美股恐反轉 多頭仍喊史坦普衝萬點
美股史坦普500那指連三黑 輝達財報前承壓 費半漲跌拉鋸後收平

美股史坦普500那指連三黑 輝達財報前承壓 費半漲跌拉鋸後收平
美股史坦普500小跌 費半挫跌逾2% 殖利率飆高晶片股淪重災區

美股史坦普500小跌 費半挫跌逾2% 殖利率飆高晶片股淪重災區

熱門新聞

黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30
輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
59歲港星親曝罹絕症 批娛圈生態「她是唯一清泉」

59歲港星親曝罹絕症 批娛圈生態「她是唯一清泉」
離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周