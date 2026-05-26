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富豪汽車獲准在美持續銷售聯網車 中國背景受關注

中央社26日即時報導
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富豪汽車2025年在美國售出12萬1600輛汽車，較2024年下降2.9%。(路...
富豪汽車2025年在美國售出12萬1600輛汽車，較2024年下降2.9%。(路透)

由中國吉利控股持有多數股權的富豪汽車（Volvo Cars）今天指出，已獲得美國政府批准，得以持續在美國銷售汽車。

路透社報導，2025年1月，時任美國總統拜登政府敲定相關規定，實際上禁止幾乎所有中國製汽車與卡車進入美國市場，成為對中國車用軟體與硬體的管制措施之一。

這些規定包括禁止大部分由中國開發與維護的軟體，針對2027年車款的禁令已於2026年3月起生效，並涵蓋具有重大中國資本背景的企業。美國國會議員也提議進一步加強相關規範。

富豪汽車表示，「基於我們的股權結構，富豪汽車美國分公司（Volvo Car USA）必須遵循美國商務部的程序，以取得在美國持續進口與銷售聯網汽車（connected car）的特別授權…透過這項特別授權，富豪汽車得以持續推動在美國的成長計畫。」

美國商務部尚未回應置評請求。

富豪汽車2025年在美國售出12萬1600輛汽車，較2024年下降2.9%。

富豪汽車去年9月表示，將在這10年結束前於美國開始生產一款全新油電混合車。

這款新車將專為美國市場設計，幫助富豪汽車提升南卡羅來納州工廠的產能利用率。

2025年4月，富豪汽車執行長塞繆爾森（Hakan Samuelsson）表示，他們將在美國生產更多車輛。這家汽車集團同年7月宣布，計劃於2026年底開始在南卡羅來納州生產其熱銷的 XC60中型休旅車。

富豪汽車長期以電動車先驅自居，原本目標是在2030年前全面淘汰非電動車款，但去年改變策略，表示油電混合車仍將保留在產品陣容中。

富豪汽車目前在美國銷售的車款，除了在南卡羅來納州組裝的EX90電動休旅車之外，其餘均由歐洲進口。這家瑞典車廠過去也從中國進口汽車，但在美國對中國製汽車的關稅生效後已經停止。

富豪汽車表示，美國商務部是在與政府機構「就富豪汽車的治理、技術與資料安全」進行具建設性的討論後，給予他們特別授權。

同樣由吉利控股持有多數股權的瑞典電動車品牌極星（Polestar）表示，正持續「與美國主管機關合作，以符法規要求」。

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