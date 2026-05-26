我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光市值衝進兆元俱樂部 瑞銀估未來一年再翻倍

川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

美伊達協議？Piper Sandler潑冷水：荷莫茲海峽恐再封數月 油價飆新高

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
投資銀行Piper Sandler認為，荷莫茲海峽數個月內仍將關閉，油價今夏即將...
投資銀行Piper Sandler認為，荷莫茲海峽數個月內仍將關閉，油價今夏即將再創下新高。示意圖。（路透）

Piper Sandler並不相信美伊即將達成協議的說法，該投資銀行向客戶表示，荷莫茲海峽短期內依然將關閉，油價將再創下新高。

Piper Sandler在最新報告中指出：「我們認為，荷莫茲海峽未來幾個月仍大致維持封閉，意味供應短缺問題將更加嚴峻，油價也將在今夏衝上新高。」

西德州原油期貨價格自上周五以來走跌，但周二小幅反彈，因為在長假期間，有關美伊協議的消息反反覆覆。美軍表示，已在伊朗南部執行「自衛性打擊」，目標包括伊朗飛彈發射設施，以及在荷莫茲海峽周邊布雷的船隻。

此前，美國總統川普周六表示，與伊朗的協議「大致談妥」，細節即將公布。與此同時，伊朗外交部表示，通過這條重要航道「將付出代價」。

Piper Sandler表示，不管是下周還是下個月，荷莫茲海峽商業航運能恢復到危機前50%水準的可能性極低。

報告指出，美國一直「不願進一步升高衝突」，因為伊朗的報復可能對周邊國家帶來廣泛影響，並進一步擾亂全球供應鏈。

該投行也認為，伊朗領導層無意妥協，因為他們相信自己握有籌碼，這也加深市場對荷莫茲海峽可能封閉數月的憂慮。

中東、亞洲與歐洲多個經濟體都高度依賴荷莫茲海峽的航運，特別是中東出口至亞洲的石油與液化天然氣。這條狹窄的航道過去承載全球約五分之一的海運原油運輸量，但如今，船舶追蹤數據顯示，隨著戰事升級，船流量已大幅下滑至接近零。

衝突爆發之初，西德州原油期貨一度逼近每桶120美元，近日則在94美元左右徘徊。若Piper Sandler對油價再創新高的預測成真，將對全球經濟帶來重大衝擊，也可能破壞近期因油價回落而出現的股市反彈行情。

伊朗 荷莫茲海峽

上一則

美股史坦普500、那指又創新高 美光市值破兆帶動費半狂飆逾5%

下一則

越南電動車越快 創辦人長子接任董座

延伸閱讀

美原油期貨重挫6%快跌破90美元 傳伊朗願掃雷30天後開放荷莫茲

美原油期貨重挫6%快跌破90美元 傳伊朗願掃雷30天後開放荷莫茲
川普一句話刺激油價上漲：美不需要荷莫茲開放、中國更依賴這條航道

川普一句話刺激油價上漲：美不需要荷莫茲開放、中國更依賴這條航道
美伊和平近了？荷莫茲拚30天內解封 船公司觀望

美伊和平近了？荷莫茲拚30天內解封 船公司觀望
美伊談判膠著油價3連漲 近80國祭出緊急措施

美伊談判膠著油價3連漲 近80國祭出緊急措施

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

2026-05-26 07:30
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

2026-05-26 00:58
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元
最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要

想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料