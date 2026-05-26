美股史坦普500、那指又創新高 美光市值破兆帶動費半狂飆逾5%

紐約證交所交易員。（路透）

美股史坦普500 指數和那斯達克指數周二（26日）收漲並創歷史新高，費城半導體指數同樣創新高且大漲超過5%，AI帶來的樂觀情緒抵銷市場對中東和平談判的擔憂，儘管美伊爆發衝突令停火面臨考驗，但投資人仍看好雙方接近達成協議重啟荷莫茲海峽 。

道瓊工業指數26日收盤下跌118.02點，跌幅0.23%，收50,461.68點， 史坦普500指數上漲45.65點，漲幅0.61%，收7,519.12點；那斯達克指數上漲312.21點，漲幅1.19%，收於26,656.18點。

史坦普500指數、那斯達克指數和羅素2000指數周二盤中均觸及歷史高點，凸顯了近期漲勢的強勁。

費城半導體指數狂飆674.36點，漲幅5.53%，報12,876.91點，創下歷史新高。

因AI需求強勁而受惠的半導體類股領漲，美光大漲19%，市值首次突破1兆美元，瑞銀稍早將美光目標價從535美元大幅上調至1,625美元。

高通股價大漲近4.5%，此前彭博報導稱該公司已與TikTok母公司字節跳動達成晶片供應協議；而邁威爾（Marvell Technology）收盤上漲6%。

儘管與伊朗的衝突仍在持續，但強勁的財報以及對AI交易的信心重燃推動美股繼續走高，投資人現在正將目光轉向一些大型未上市AI公司的IPO，包括SpaceX 。

太空和衛星相關股票大漲，馬斯克旗下SpaceX上周提交首次公開發行股票文件，導致投資人對該行業的熱情升溫。

Northlight資產管理公司投資長Chris Zaccarelli表示：「對於我們這些從業已久的人來說，今年的科技股漲勢讓人想起上世紀90年代末的那波繁榮。「同時，25年前科技泡沫破裂後的經驗教訓，也可能會避免類似情況再次發生。」

美國國務卿魯比歐表示，與德黑蘭達成結束衝突的協議「可能只需幾天時間」，市場從這一說法中獲得安慰。伊朗塔斯尼姆通訊社則報導，伊朗正尋求解凍約240億美元的海外資金。

50 Park Investments執行長Adam Sarhan表示：「儘管戰爭尚未結束，但局勢極有可能在不久的將來以和平方式解決。」「現實情況是，即便通膨高檔，企業獲利仍預期成長。經濟仍在擴張，而股市在很大程度上反映了經濟狀況。」

周二，在美軍對伊朗實施空襲後，布蘭特原油期貨上漲約4%，這加劇市場對能否很快達成協議以結束戰爭並恢復荷莫茲茲海峽航運的不確定性。

Capital.com的Kyle Rodda表示：「市場參與者押注和平，進而買入非常強勁的股票基本面。」