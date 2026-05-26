我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約1至9戶住宅 6月1日起改用官方垃圾桶

紐約生存手冊／家居裝修旺季到 貨比三家防騙局

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重...
黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。（路透）

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳表示，父母不需要擔心孩子在人工智慧（AI）時代該讀哪一科，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。

黃仁勳25日接受新加坡亞洲新聞台（Channel NewsAsia）訪問時指出，「我認為讀什麼不重要，所有過去要緊的事，未來也還會是重要的」，與其追求不會受AI影響的科目，學生應該聚焦於用AI來深化學習並增進技藝。

他說：「不論你認定自己的熱情為何，唯一必須做到的是自問：AI能怎麼幫助提升我的學習、技藝和人生意義？」

黃仁勳點名一些在AI變得更強大時，仍將具有價值的領域，包含新聞、敘事、藝術和設計等。他說，最優秀的採訪者，不僅做足功課，還要有辦法專注當下、仔細聆聽，並靈活地做出回應，「說故事的能力，在現在和未來將同等重要」。

另外，黃仁勳認為，在AI把許多工作的某些部分自動化的同時，將把人類推往更高層次的工作，這些工作需要判斷力和創造力。他也對外界普遍認為、AI會使人類變笨或變懶的疑慮提出異議，表示，若檢視過去幾波科技發展，新技術的崛起，總是會強化、而非打壓人類的企圖心。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

上一則

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

延伸閱讀

Nvidia黃仁勳勉勵畢業生：AI不會取代你 但善用AI的人可能會

Nvidia黃仁勳勉勵畢業生：AI不會取代你 但善用AI的人可能會
盛讚台灣AI核心地位 黃仁勳：Vera Rubin將是台灣史上最大規模發表會

盛讚台灣AI核心地位 黃仁勳：Vera Rubin將是台灣史上最大規模發表會
「仁來瘋」提前引爆 黃仁勳證實將見張忠謀 是否赴北士科動土回應有玄機

「仁來瘋」提前引爆 黃仁勳證實將見張忠謀 是否赴北士科動土回應有玄機
黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
美國金融市場25日將因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市。(美聯社)

美股國殤日不開盤 市場預期美伊達協議 美股期指勁揚

2026-05-24 21:34

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅