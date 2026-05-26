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稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

編譯簡國帆／綜合外電
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透）

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達NVIDIA）執行長黃仁勳25日批評，企業執行長把裁員歸咎於AI的這種說法，「太過懶惰」。

黃仁勳在台灣接受新加坡亞洲新聞台（CNA）訪問時表示，「我認為，對於許多正在裁員的執行長來說，把AI與失業連結在一起的說法，單純只是太過懶惰」，「AI才剛到來，人們怎麼可能現在就已經因為AI而丟掉飯碗」？

他說，在職場真正廣泛使用生成式AI工具之前，企業把裁員和AI相連結，「毫無邏輯」，「AI才剛在六個月前變得有生產力和有用，但他們怎麼在兩年前就因為AI裁員」？

黃仁勳表示，一些主管會把裁員歸咎於AI，這樣才「聽起來很專業」，「我真的很討厭這樣」。

企業界都正競相把AI工具整合到各事業，勞工也愈來愈擔心工作會被自動或取代，最近的科技裁員與企業重組浪潮更加劇這股焦慮。

黃仁勳主張，企業在討論AI的影響時，應該採取更平衡的論調，「我認為我們正在嚇唬大家，這很不負責任」。

他說，產業界應該針對AI發表「平衡的敘事」，既承認其潛力，也承認在適當的安全措施、護欄及政府和產業政策的支持下，安全推動AI的重要性，「另一方面，要講述一個樂觀的故事，讓大家想成為其中一環」。

黃仁勳也談到跟著美國總統川普一同造訪北京的行前過程。他說，川普在出發當天上午打電話給他，「堅持」他也要登上飛機，川普一開始以為黃仁勳人在華府，黃仁勳說他當時人在西岸，於是川普叫他去阿拉斯加與空軍一號會合。

他說，於是他匆忙收拾行囊，飛往阿拉斯加登上空軍一號，「我們去那裡是要真正代表美國，支持總統」。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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