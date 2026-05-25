美以又襲伊朗船隻 布蘭特原油反彈 美期指仍漲

由於伊朗 媒體報導，美軍與以色列 戰機在荷莫茲海峽 擊中數艘伊朗船隻，這讓美伊之間目標重新開放荷莫茲海峽的和平協議前景蒙上了陰影，布蘭特原油期貨開盤後上漲，不過美股期指與美債也走揚，日韓股漲跌互見，日股走跌但韓股勁揚。

布蘭特原油7月期貨今天（26日）開盤後上漲1.73%，報每桶97.80美元，逆轉昨天暴跌7%的跌勢。

但美股投資人仍樂觀看好美伊和談前景。道瓊指數期貨上漲0.73%，一度漲約400點；標普500期貨指數上漲0.77%，那斯達克100期貨勁揚1.13%。美國股市周一因陣亡將士紀念日休市。

美國總統川普稍早表示，與伊朗結束戰爭的談判「進展順利」。儘管如此，他仍警告若談判破裂，美國可能會發動攻勢。

美國公債全線上漲，2年期與10年期公債殖利率都下滑7個基點，分別降至4.05%與4.49%；30年期公債殖利率下滑5個基點至5.02%。

亞股方面，日股開低，日經225指數盤初跌0.44%；南韓Kospi指數勁揚3%，突破8,000點大關，又創新高。

就在川普官員談判進展順利地推文發出數小時後，伊朗國營的Nour新聞報導，美國與以色列的戰機在荷莫茲海峽擊中數艘伊朗船隻，地底位於拉拉克島（Larak Island）以南海域，造成數名伊朗人員喪生，但報導未提供更多細節。

波斯灣再度爆發衝突，凸顯出美國與伊朗之間現行停火協議的脆弱本質，而在此之前，外界對於達成更長期休戰及重新開放荷莫茲海峽的預期才剛不斷升溫。日經新聞周一引述中東外交消息人士報導，雙方一旦達成結束敵對行動的協議，荷莫茲海峽將在約30天後重新開放。此前，自美以兩國於2月底對伊朗發動襲擊以來，這條至關重要的航道實際上已處於關閉狀態，進而引發能源衝擊並推高全球通膨浪潮。