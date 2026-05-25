美原油期貨重挫6%快跌破90美元 傳伊朗願掃雷30天後開放荷莫茲

船舶停泊在荷莫茲海峽上。（路透）

國際原油價格今天（25日）維持跌勢，西德州原油期貨面臨90美元保衛戰，因跡象顯示，美伊和平談判取得進展，外交人士透露，雙方一旦達成結束敵對行動的協議，荷莫茲海峽 將在約30天後重新開放。

西德州中級原油（WTI）7月期貨報每桶90.54美元，較上周五挫跌6.27%，周一沒有結算價，原因是適逢美國國殤日假期。

布蘭特原油7月期貨周一收盤重挫7.40美元，跌幅7.15%，報每桶96.14美元。

美國總統川普周一發文表示，談判「進展順利」，但同時警告，若談判失敗，美方可能發動新一輪攻擊。做為主要斡旋方的巴基斯坦軍方領袖則向中國表示，協議已接近達成。

日經新聞周一引述一名中東外交消息人士報導，雙方一旦達成結束敵對行動的協議，荷莫茲海峽將在約30天後重新開放。根據該方案，在協議達成後的30天期間內，伊朗 將開始清除海峽中的水雷。之後，各國船隻將能像封鎖前一樣，自由且安全地航行通過海峽，伊朗也不會收取通行費。

不過，敵對跡象依然存在。伊朗半官方的法斯通訊社報導，在靠近荷莫茲海峽的伊朗沿海城市西里克與賈斯克周邊，傳出巨大爆炸聲。官方媒體努爾新聞報導，美國與以色列 戰機攻擊拉拉克島（Larak Island）南方數艘伊朗船隻。

這場已進入第三個月的危機持續推升油價。荷莫茲海峽是全球關鍵能源航道，和平時期全球約五分之一的石油與液化天然氣（LNG）運輸都需經過此地；目前該海峽實際上仍處於關閉狀態，受到美國與伊朗的雙重封鎖。

川普在另一篇貼文中表示，伊朗的濃縮鈾最好能直接在伊朗境內被摧毀。