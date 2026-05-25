我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大雨攜汙 細菌飆升 紐約州20海灘戲水注意警示

大執法…紐約州加強取締未繫安全帶

本周美股五大變數 一次看

記者張瀞文／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、油價的看法。

三是經濟數據：本周要公布的數據包括美國第1季國內生產毛額（GDP）修正值、5月經濟諮商局消費者信心指數、4月核心個人消費支出（PCE）等。

四是企業財報：本周要公布財報的企業包括戴爾、惠普、邁威爾科技、新思科技、Salesforce、Autodesk、Snowflake、MongoDB、Okta、SentinelOne、好市多、百思買、Dollar Tree等。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

富蘭克林投顧表示，4月聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議紀錄顯示，Fed官員普遍認為伊朗戰爭對通膨帶來重大影響。若通膨持續高於2%，未來可能需重新升息，整體基調偏鷹。

不過，富蘭克林投顧表示，中東局勢有正面進展，在巴基斯坦斡旋下，據傳美伊已完成協議最終草案。美國國務卿魯比歐也稱與伊朗的談判出現一些「積極跡象」，激勵美股走揚。

整體來看，富蘭克林投顧指出，美國企業財報強勁，「大而美法案」效應逐漸顯現，加上AI資本支出持續上調等利多紛呈，有助抵銷高油價帶來的通膨疑慮，持續看好長線美股發展。

美股 荷莫茲海峽 惠普

上一則

拉加德：歐洲央行下月將調升通膨展望 升息1碼預期升溫

延伸閱讀

本周美股聚焦Nvidia財報 富蘭克林點名五大觀察變數

本周美股聚焦Nvidia財報 富蘭克林點名五大觀察變數
財報季近尾聲市場重心轉向通膨 當心美股正醞釀下一波賣壓

財報季近尾聲市場重心轉向通膨 當心美股正醞釀下一波賣壓
本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知
美股早盤／通膨年增幅寫近三年高 晶片股回檔 費半跌近2%

美股早盤／通膨年增幅寫近三年高 晶片股回檔 費半跌近2%

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
C羅以3億美元的收入，再度蟬聯富比世運動員收入榜榜首。（路透）

富比世公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄

2026-05-23 08:10
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
Nvidia執行長黃仁勳。（路透）

黃仁勳豪砸900億元「綁樁」銀彈攻勢加深Nvidia AI護城河

2026-05-20 03:50

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地
住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光