華爾街老將力促Fed撤掉寬鬆偏向 否則將失去對利率掌控

雅德尼表示，當前經濟環境已不再支撐寬鬆偏向，更別說要降息了。(路透)

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）認為，投資人對通膨的憂慮與日俱增，聯準會 （Fed）若不跟上債市腳步，恐將失去對利率 的掌控。

雅德尼表示，寬鬆立場在當前市場環境「不再」適宜，Fed應在6月會議撤除寬鬆偏向。

雅德尼在報告中寫道：「若Fed未能撤掉寬鬆偏向，投資人會認定央行已落後通膨曲線，並要求更高的通膨風險溢價。我們預料Fed會在6月會議上維持利率不變，並轉向緊縮政策立場。」

利率交換市場目前反映Fed明年3月升息1碼，而美伊戰爭爆發前，市場原本預期年底前將降息 逾2碼。如今，美國30年期公債殖利率已升破5%，逼近2007年以來高點，對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率則徘徊在15個月高點附近。

通膨疑慮升溫也推升了歐洲、日本等全球各地的公債殖利率。雅德尼指出，海外利率走高削弱了美債長期以來的需求支柱，在財政赤字龐大、通膨疑慮揮之不去之際，美國政府吸引買家更加吃力。

這樣的背景為即將上任的 Fed 主席華許帶來壓力。儘管美國總統川普不斷呼籲Fed降息，但投資人仍預期美國利率將維持在高檔更長一段時間。

雅德尼表示，當前經濟環境已不再支撐寬鬆偏向，更別說要降息了。他認為，若華許的鷹派立場比市場預期更強硬，反而可能有助於壓抑長期美債殖利率，對川普更為有利。

他寫道：「採取鷹派立場，華許或許有機會實現白宮所求：壓低實際借貸成本。屆時房貸利率可望下滑，企業融資條件得以鬆綁，川普也可以把長期殖利率走低當作經濟政績來宣揚。」