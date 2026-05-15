我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／灰狼雙塔全場僅拿3分 卡瑟爾轟32分率馬刺晉級西區冠軍賽

温嵐還沒脫離險境 最新病況曝光「一見人就哭」

波克夏重返航空業大買達美26億美元 同步減持雪佛龍80億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
新任執行長亞伯掌舵以來向美國證券交易委員會（SEC）提交13F報告，算是他頭一份...
新任執行長亞伯掌舵以來向美國證券交易委員會（SEC）提交13F報告，算是他頭一份成績單。（美聯社）

波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季大舉買進達美航空（Delta Air Lines）部位，象徵2020年新冠肺炎疫情期間全面退出航空業後，重返投資航空業。

根據最新申報資料，波克夏建立了價值超過26億美元的部位，相當於取得達美航空6.1%的股權，也讓達美航空3月為止成為波克夏第14大持股。達美航空周五盤後股價大漲逾3%。

六年前，「股神」巴菲特出清波克夏所有美國航空公司股票， 震驚投資人，包括在聯航、美航、西南航空和達美航空，總值超過40億美元。巴菲特當時說，這場疫情已徹底改變了消費者的行為和旅遊模式。

在波克夏的核心持股中，波克夏趁雪佛龍（Chevron）創新高之際減持約三分之一，價值80億美元，波克夏仍是雪佛龍第四大股東。

波克夏最初在2020年雪佛龍股價處於每股65美元區間時進場，並在一年後賣出部分持股票。到了2022年俄羅斯出兵烏克蘭前後，波克夏再度於每股124美元的價位加碼。彭博彙整的數據顯示，波克夏最近這波出脫，成交的成交量加權平均價為每股182.59美元。雪佛龍3月底收盤曾創下歷史新高214美元，周五股價收在191美元。

波克夏大幅加碼去年第4季才買進的 Alphabet，由1800萬股加碼至5800萬股，持股市值約230億美元 。這家 Google母公司如今已是波克夏的第七大持股。

此外，波克夏也新買進梅西百貨（Macy's），第1季為止布局約5500萬美元；並將紐約時報持股增加兩倍，持股價值達到10億美元。

這份依規定向美國證券交易委員會（SEC）提交13F報告，新任執行長亞伯掌舵以來的頭一個成績單。巴菲特在執掌波克夏公司一甲子後於今年卸任，並由亞伯接下帥印。

此外，波克夏還出清了 Visa、萬事達卡（Mastercard）、聯合健康集團（UnitedHealth Group）、帝亞吉歐（Diageo）、Pool Corp 和達美樂披薩（Domino's Pizza）。

華爾街日報上個月引述知情人士報導，亞伯已出清先前由波克夏前操盤手庫姆斯（Todd Combs）所管理的持股。庫姆斯已於去年12月跳槽摩根大通。

波克夏 達美航空 西南航空

上一則

川習會後荷莫茲海峽問題未見明顯突破 油價勁揚

延伸閱讀

亞伯首場波克夏股東大會受到肯定 但龐大銀彈會怎麼用未給答案

亞伯首場波克夏股東大會受到肯定 但龐大銀彈會怎麼用未給答案
「股神」巴菲特曝當前投資環境「不理想」 市場充斥賭徒心態

「股神」巴菲特曝當前投資環境「不理想」 市場充斥賭徒心態
看空併購eBay前景 貝瑞：已出清GameStop持股

看空併購eBay前景 貝瑞：已出清GameStop持股
本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知

熱門新聞

電影「大賣空」原型人物貝瑞8日在Substack發文表示，當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」（Dot-com Bubble，又稱網際網路泡沫）的最後階段。（美聯社）

大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」

2026-05-09 12:56
陸4月汽車銷量前十名僅剩一款油車。圖為吉利電動車。（新華社）

中國4月汽車銷量 前十名僅剩一款油車

2026-05-12 12:11
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 (路透)

黃仁勳變相減薪 總薪酬縮水近30%原因曝光

2026-05-12 20:34
摩根大通示意圖，非新聞當事者。(路透)

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

2026-05-09 23:30
日本大型企業近年來陸續進行整頓，曾經輝煌的家電部門紛紛被剝離或出售，但三菱電機並不打算這麼做。（路透）

日本家電風光不再 但為何三菱電機卻視如珍寶？關鍵原因曝光

2026-05-12 06:10
人民幣兌美元匯率11日強勁走揚，其中在岸匯率開盤直接升至6.8元兌1美元整數關卡，盤中更觸及6.79，創下2023年2月以來新高。(路透)

人民幣兌美元匯率走揚突破6.8 創2023年2月來新高

2026-05-11 12:18

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？