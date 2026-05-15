華許有壓力了？Fed降息選項恐被沒收 美債殖利率已推高利率

華許（見圖）上任隨即要面對諸多挑戰。（路透）

美國債券 市場並沒有打算給新任聯準會 （Fed）主席華許時間，來慢慢適應新角色。

規模約30兆美元的美國公債市場，殖利率 已開始重新定價走高，帶動利率上升、金融情勢收緊，並推高整體經濟的借貸成本。

Wisdom固定收益管理公司投資組合經理文森．安（Vincent Ahn）表示：「華許原本希望上任第一天就保有降息選項，但債券市場已排除這個選項。」

30年期美國公債殖利率本周突破5%大關，作為基準的10年期殖利率則徘徊在4.5%，對貨幣政策敏感的2年期殖利率也觸及4%。

這三個利率對聯準會、銀行與借款人都相當重要。不過，2年期殖利率升破聯準會3.7%的政策利率區間上限，尤其值得注意。

原因在於，2年期美債殖利率通常不會高於聯準會的短期政策目標區間，而該利率本身便會影響整體借貸環境。如今出現這種變化，意味著即使聯準會首次由華許主持的6月16日至17日政策會議尚未到來，美債殖利率曲線就已自行推高市場利率。

文森．安表示：「這就是現代版的債券義勇軍。他們不會靠單日殖利率暴衝來摧毀聯準會公信力，而是透過把整條殖利率曲線拉高到政策利率區間之上，逐步扼殺聯準會的政策彈性。」

在鮑爾擔任Fed主席期間，川普從不掩飾對降息的渴望。但債市似乎有其他打算，有別於迭創新高的股市，債市一直都在慎防通膨問題。