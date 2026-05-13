黃仁勳押注「AI下個突破領域」 Nvidia攜手Ineffable打造超級智慧

輝達（Nvidia） 宣布已與AI新創公司Ineffable Intelligence建立合作關係，探索AI下一個突破領域。(路透)

輝達 （Nvidia） 宣布已與AI新創公司Ineffable Intelligence建立合作關係，這家公司成立才短短幾個月，創辦人為前Google DeepMind頂尖科學家。

Ineffable Intelligence於2025年底由席佛（David Silver）創立，目標是追求「超級智慧（superintelligence）」。該公司周三表示，將與輝達展開工程層級合作，共同打造「透過反覆試錯學習的 AI系統」。

Ineffable Intelligence總部位於倫敦，4月宣布完成創紀錄的11億美元種子輪融資，由美國創投公司紅杉資本與Lightspeed Venture Partners主導投資，參與的投資方還包括輝達、DST Global、Index Ventures、Google與英國主權AI基金（Sovereign AI Fund）。

輝達執行長黃仁勳 表示：「AI的下一個突破領域是『超級學習者（superlearners）』，即能夠從經驗中持續學習的系統。」

他說：「我們非常高興能與Ineffable Intelligence合作，共同設計大規模強化學習的基礎設施，協助他們推動 AI新領域，在新一代智慧系統開創先鋒。」

不同於許多以人類資料訓練的主流AI模型，Ineffable Intelligence將聚焦注「強化式學習」，也就是讓AI模型透過經驗自行學習。

該公司表示：「系統將以大量不同於人類語言與其他人類資料的經驗形式進行訓練，這可能需要全新的模型架構與訓練演算法。」

Ineffable說，雙方將把重點放在建立可大規模供應強化學習系統的資料與訓練流程，並由兩家公司工程師共同合作。這項計畫將採用輝達的Grace Blackwell晶片，以及其Vera Rubin平台。

席佛表示：「研究人員基本上已解決AI中較容易的問題：如何建立知道所有人類已知知識的系統。但現在我們必須解決更困難的問題：如何打造能自行發現新知識的系統。這需要完全不同的方法，即能夠從經驗中學習的系統。」

Ineffable是近幾個月由大型科技公司前頂尖研究員創立的多家新AI實驗室之一，投資人正向這些新創公司投入數十億美元資金。

另一家成立僅數月的新創公司「Recursive Superintelligence」周三也宣布完成6.5億美元融資。該公司由前 Google DeepMind工程師羅克泰舍爾（Tim Rocktäschel）創立。此外，AMI Labs也在3月宣布完成10億美元募資，這距離該公司創辦人楊立昆宣布離開Meta AI科學長職位僅相隔短短數月。