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不只蘋果？傳川普施壓特斯拉 AI晶片恐棄台積電「轉單英特爾」

編譯陳苓／綜合外電
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微博爆料指出，川普政府的施壓和堅持下，特斯拉考慮把AI6.5晶片的晶圓代工訂單。...
微博爆料指出，川普政府的施壓和堅持下，特斯拉考慮把AI6.5晶片的晶圓代工訂單。（歐新社）

科技分析師Jukan在X平台引述微博爆料指出，川普政府的施壓和堅持下，特斯拉考慮把AI6.5晶片的晶圓代工訂單，從台積電轉往英特爾，這將是美國11月期中選舉時，晶片製造重回美國的最佳宣傳。

科技網站Wccftech指出，目前特斯拉AI5晶片由台積電和三星代工，以台積為主、三星為輔，更高規格的AI6.5則由台積的亞利桑那廠負責。有鑑於此，特斯拉捨棄主要夥伴，改用英特爾先進製程似乎機率不大，因英特爾製程大致未經測試、且有殘餘良率問題。

但川普當局入股英特爾10%股權後，開始替該公司招攬生意。川普似乎向蘋果執行長庫克，推銷英特爾晶圓代工製程，並在會議上宣稱，英特爾持股已替政府賺進「數百億美元」。消息人士透露，川普力促之下，蘋果與英特爾達成了初步協議，將請英特爾代工部分晶片。

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