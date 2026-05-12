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牛市還是泡沫？貝瑞警示美股恐反轉 多頭仍喊史坦普衝萬點

編譯季晶晶／綜合外電
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《大賣空》原型人物貝瑞警告，科技股估值已逼近不可持續水準，目前市場情況與網路泡沫...
《大賣空》原型人物貝瑞警告，科技股估值已逼近不可持續水準，目前市場情況與網路泡沫破裂前高度相似。(美聯社)

華爾街美股後市的看法出現分歧。電影《大賣空》原型人物、知名投資人貝瑞（Michael Burry）在Substack發文警告，科技股在經歷一輪「拋物線式」飆升、估值達到不可持續的高度後，那斯達克100指數恐面臨急劇反轉。但長期看多的華爾街策略師雅德尼（Ed Yardeni）預測史坦普500指數今年底突破8,000點，2029年前可能衝上10,000點。

貝瑞認為，目前市場情況與網路泡沫破裂前高度相似。他估算那斯達克100指數本益比約達43倍，遠高於約30倍的合理水準，因為華爾街對成長最快、估值最高科技公司的獲利預估「高估了50%」。

他將當前局面比作「血腥車禍發生前的最後幾分鐘」，但不建議直接做空股票，因為看跌期權成本過高，而且容易因時機錯誤而蒙受重大損失。他呼籲趁漲勢逐步獲利了結，降低整體股票曝險，尤其是科技股。

貝瑞說，即便市場狂歡還能持續數周、數月甚至一年，歷史最終往往都會導向價格大幅修正，「我們正進入一個極為罕見的階段，其極端程度將帶來不可避免的後果」。

與此形成強烈對比的是雅德尼的樂觀看法。這位雅德尼研究公司（Yardeni Research）首席投資策略師周日發布報告，把史坦普500指數年底目標價從7,700點上調至8,250點，較上周五收盤價仍有近12%的上行空間，成為彭博追蹤策略師中最樂觀的預測。

他同時將今年企業每股純益（EPS）預測由310美元調高至330美元，2027年預測也由350美元提高至375美元。

雅德尼表示：「我們從未見過像近幾個月來這樣，市場如此快速上修當前與未來幾年的獲利預期，結果是股市出現由獲利驅動的融漲。」

中東戰事仍被視為美股最大風險之一。儘管市場對地緣政治消息的敏感度下降，但油價依舊維持高檔。雅德尼警告，若衝突再度升級，可能帶來更棘手的停滯性通膨風險。即便如此，他仍堅持看多，認為這輪由AI驅動的牛市仍有延續空間。

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