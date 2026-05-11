我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚25年 阿湯哥、妮可基嫚傳為一事正式重聚

CNN：川普喊打卻不敢打？被伊朗看穿底牌

美光今年狂漲178%還能追嗎？分析師揭記憶體比CPU更好賺的關鍵

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美光股價今年來已飆漲178.7%。(路透)
美光股價今年來已飆漲178.7%。(路透)

記憶體大廠美光（Micron）股價周一（11日）繼續創新高。一位分析師表示，隨著AI模型規模持續擴大，並需要更多記憶體來予以改善，將進一步創造市場對記憶體的更多需求。

美光股價周一收漲6.5%，報每股795.33美元，今年來已飆漲178.7%。同期間，費城半導體指數上漲69%，標普500指數則上漲8%。美光在盤中市值一度逼近9,000億美元，已經遠高於5月1日時、也就是六個交易日前，才首次突破的6,000億美元市值，而且5月8日才突破8,000億美元大關。

在AI時代，記憶體產業正經歷一場轉變，而一位分析師認為，投資人對這種變化仍然不夠樂觀。

儘管投資人已開始意識到推升美光、威騰電子（Western Digital）和Sandisk等記憶體與儲存裝置製造商股價創高的因素，包括更高價值的產品以及更長期的合約，但D.A. Davidson常務董事盧里亞（Gil Luria）表示，許多投資人「仍然停留在記憶體產業屬於景氣循環型產業的觀點」，因此「低估了AI時代下記憶體產業的新計算」。

盧里亞指出，隨著AI模型規模愈來愈大，為支援更長的上下文視窗，也就是一次可處理更多資料量，對記憶體的需求正持續增加。這進一步帶動像是鍵值快取（key-value cache，一種用於最佳化大語言模型推論效率的關鍵技術）等效率機制的需求，而這些技術又需要更多記憶體。

盧里亞說：「更長的上下文會讓模型表現更好，而這又會讓更大型模型成為可能，形成持續循環的正向效應。」因此，在他看來，過去有高度景氣循環性的記憶體產業，如今「在結構上比以往任何時候都更加重要」，因為它對提升AI能力至關重要。

盧里亞說，相較於近期受代理型AI與推論需求帶動而大幅成長的中央處理器（CPU）市場，記憶體市場未來可能會成為「更好的市場」，理由是CPU市場正變得「更加擁擠」，但DRAM市場目前仍主要由美光、三星與SK 海力士三家公司主導。

此外，記憶體公司至今仍「記得上一輪景氣循環的痛苦」，當時需求強勁後卻突然崩跌，導致價格暴跌。盧里亞表示，這一次，「他們開始要求應有的價值」，而在供應短缺的情況下，他認為記憶體製造商有能力持續提高價格。相較下，CPU市場因競爭加劇，企業的定價能力較弱。

盧里亞認為，投資人將開始「重新思考過去對美光的懲罰性估值框架」，進而帶來「可觀的上漲空間」。上月底，他首次給予美光股票「買進」評級，目標價為1,000美元，較周一收盤價仍有26%的上漲空間。

上一則

OpenAI逾600員工兩年後售股 總獲利66億

延伸閱讀

近20年來最佳 美光市值超車小摩 五天市值狂增2千億美元

近20年來最佳 美光市值超車小摩 五天市值狂增2千億美元
5大利多添柴火 費半今又狂漲5.5%再創新高 漲勢遠勝美股大盤

5大利多添柴火 費半今又狂漲5.5%再創新高 漲勢遠勝美股大盤
微軟財報／雲端營收成長40% 估今年資本支出1,900億美元因記憶體猛漲

微軟財報／雲端營收成長40% 估今年資本支出1,900億美元因記憶體猛漲
AMD財測超預期 AI資料中心業務大好 盤後股價飆15%

AMD財測超預期 AI資料中心業務大好 盤後股價飆15%

熱門新聞

電影「大賣空」原型人物貝瑞8日在Substack發文表示，當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」（Dot-com Bubble，又稱網際網路泡沫）的最後階段。（美聯社）

大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」

2026-05-09 12:56
干預行動若想成功必須靠運氣，包括油價及全球利率下降。（路透）

日圓跌破160大關 彭博：日本干預匯市若要成功「需靠運氣」

2026-05-04 18:21
三星電子5月6日在官網公告稱，決定在中國市場停止銷售含電視、顯示器在內的所有家電產品。針對已購買產品用戶，公司將依《消費者權益保護法》及國家三包規定提供售後服務，手機產品則維持正常銷售。（圖／取自三星中國微信服務小程序）

三星宣布退出中國家電市場 停銷電視與顯示器業務等產品

2026-05-06 09:14
摩根大通示意圖，非新聞當事者。(路透)

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

2026-05-09 23:30
中國聞泰科技2025年因巨虧人民幣87.48億元（約12.9億美元），6日又因審計報告問題，公司股票被列為下市風險警示股，已連續3天跌停。(取材自澎湃新聞)

喪失安世半導體控制權 中國聞泰科技面臨下市危機

2026-05-08 12:29
人民幣對美元即期匯率升至3年多新高。（路透）

人民幣對美元即期匯率升至3年多新高

2026-05-06 15:13

超人氣

更多 >
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？