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OpenAI逾600員工兩年後售股 總獲利66億

編譯周芳苑／即時報導
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OpenAI超過600名現任和前員工去年10月依公司規定持股滿二年後售股，共獲利...
OpenAI超過600名現任和前員工去年10月依公司規定持股滿二年後售股，共獲利66億元。(美聯社)

正準備股票公開發行(IPO)的人工智慧業者OpenAI，已允許員工出售配股，這些員工可望成為人工智慧熱潮下獲巨利的最早受益者。

知情人士透露，超過600名現任和前員工去年10 月依公司規定持股滿兩年售股，共獲利66億元。其中約75人獲最高額3000萬元。有些員工選擇捐贈剩餘持股，投入「捐贈者建議基金」(Donald-Advice Funds)，當年可獲稅金減免。

OpenAI 員工售股，將有巨額資金湧入舊金山和其他科技資本。 OpenAI 和另一家人工智慧公司Anthropic 正在為首次公開發行股票做準備，發行規模可望創史上新高，數千名員工有機會拋售股票，有些人可能成為大富翁。

有史以來，從來不曾有任何科技熱潮能讓企業在股票上市前，就允許大量員工售股獲龐大財富。過去在網路泡沫時期，數百家公司股票上市，員工多半要在IPO後等待很長時間才能套現，結果發生網路泡沬，許多人來不及套現就失去潛在財富。

在人工智慧領域，高技能人才薪酬之高史上未見。據OpenAI官網，某些技術職位年薪超過50萬元，股票選擇權等獎勵也遠超其他科技公司。

OpenAI員工售股致富無形中推高舊金山房租，潛藏社區貴族化更嚴重的隱憂。

在高科技重鎮矽谷，新創公司員工通常須等到公司股票公開發行後才能售股，但有些員工手握龐大帳面財富卻長期無法動用，引發「要約收購」(tender offers)風潮，員工將部分股份賣給外部投資者。

OpenAI 近年也多次進行要約收購，先前將員工股份出售上限設定在 1000 萬元，持股較多的頂級研究人員和工程師心生不滿；該公司表示，去年秋季為回應投資者要求而將上限提高三倍。

OpenAI 主管獲得更龐大的意外之財。總裁布羅克曼(Greg Brockman)11日在法庭作證時表示，持有價值約300億元股權；執行長奧特曼(Sam Altman)不持有公司股份，因為該公司一開始是非營利組織，不過，有些投資者稱，假如他與馬斯克(Elon Musk)針對 OpenAI由非營利組織重組為營利性公司所打的官司勝訴，將獲股權。

舊金山 人工智慧 OpenAI

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