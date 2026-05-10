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川普「無法接受」伊朗方案 油價漲、美股期指走跌

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普周日透過社群媒體公開表示，他已看過伊朗對美方和平方案的回應，內容「完...
美國總統川普周日透過社群媒體公開表示，他已看過伊朗對美方和平方案的回應，內容「完全無法接受」。(路透)

美國總統川普伊朗互相否決對方的和平方案，雙方持續10周的衝突仍無終止跡象，中東停火局勢再度惡化，市場避險情緒升溫。

川普周日透過社群媒體公開表示，他已看過伊朗回應，內容「完全無法接受」。川普先前曾提議，伊朗應允許船隻通過荷莫茲海峽，美國則在下個月內解除對伊朗港口的封鎖，隨後再進行核談判。

華爾街日報稍早報導，伊朗提議將部分高濃縮鈾庫存轉交第三國處理，其餘則稀釋，但拒絕拆除核設施，並要求若談判破裂，轉移的核材料必須歸還。但伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）表示相關報導不實，強調伊朗希望立即結束戰爭、資產獲解凍、美國解除石油制裁並終結阿曼灣封鎖，以及最終由伊朗管理荷莫茲海峽。伊朗國營媒體補充，德黑蘭拒絕川普的計畫，認為那等同投降，並堅持美國需賠償戰爭損失。

以色列總理內唐雅胡警告「戰爭尚未結束」。他於周日哥倫比亞廣播公司《60分鐘》專訪中表示，還需更多工作來摧毀伊朗的核能力，並移除其高濃縮鈾庫存。

川普表態後，國際金融市場震盪加劇。美元兌主要貨幣走強，布蘭特原油一度大漲3.5%至每桶104.8美元，西德州原油逼近99美元。

國際能源總署（IEA）形容，這場衝突正造成「史上最大供應衝擊」。沙烏地阿美（Saudi Aramco）執行長Amin Nasser周日警告，即使荷莫茲海峽立刻重開，全球能源市場也可能需要數月才能恢復正常。高盛最新調查顯示，多數市場參與者預期海峽運輸受阻將延續至今年下半年。

避險情緒也衝擊股市與黃金。標普500指數期貨亞洲早盤下跌0.3%。現貨金價則下跌0.6%，反映市場預期高油價可能推升通膨、延後聯準會降息時點，進而對不孳息的黃金構成壓力。

紐西蘭銀行策略師Jason Wong指出，川普拒絕伊朗和平計畫，使市場本周初重新進入避險模式，逆轉了上周因AI題材與企業財報帶動的樂觀氣氛。

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