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吃TACO沒賺頭了？華爾街改品嚐這道佳餚 諾獎得主也說讚

編譯林文彬／綜合外電
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墨西哥美食烤起司辣味玉米片。（取材自維基百科）
墨西哥美食烤起司辣味玉米片。（取材自維基百科）

在藉由大啖墨西哥玉米餅（TACO）大賺一筆後，華爾街已開始迷上另一道墨西哥美食：烤起司辣味玉米片（NACHO）。

TACO在華爾街代表「美國總統川普總是臨陣退縮」（Trump always chickens out），NACHO則是指「荷莫茲海峽開放無望」（Not a chance Hormuz opens）。除了諾貝爾經濟學獎得主克魯曼，華爾街策略師和交易員最近也紛紛提到這個縮寫。

克魯曼說：「我從不相信TACO，這個迷因起初與關稅有關。川普其實未撤回破壞力強大的關稅政策，只是與中國對峙時做出讓步…但NACHO看起來很合理，在荷莫茲海峽關閉帶來的經濟損失大幅惡化前，海峽不會開放。」

參與NACHO題材具體作法是押注油價上漲和通膨頑強，這個題材正主宰債券及大宗商品市場。美國公債殖利率持續上揚，利率衍生性商品反映美國聯準會（Fed）明年底升息機率已開始上升，交易員至少似乎已放棄2026年將降息兩次的預期。反映長期通膨預期的市場指標也顯示，通膨揮之不去的預期持續上升。

這已導致美國公債殖利率曲線斜率縮小，與2022年Fed為對抗通膨浪潮而大舉升息引發的後果如出一轍。根據道瓊市場數據，美國2年期和30年期公債殖利率利差，2月底以來已減少20多個基點。

大宗商品投資人也能察覺NACHO威力，原油價格持續在每桶100美元附近遊走，反映交易員預期荷莫茲海峽在可預見的未來將持續關閉。

Nationwide首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）說：「油市行情未反映協議將拍板定案，債市也完全未反映這種情境。股市不是反映即將達成協議，就是是否達成協議無關緊要，或許兩者都有一點。」

美國企業第1季財報表現強勁，有助於股市抵抗NACHO題材拉力。哈克特指出，投資人正押注最新油價震撼不會阻止企業今年獲利激增，人工智慧（AI）相關支出持續推升美國2026年國內生產毛額（GDP）成長率預期，但其他一些一次性效益也可能有助於美國經濟持續蓬勃發展，例如大而美法案（One Big Beautiful Bill）。

▼收聽一洲焦點Podcast：

華爾街 荷莫茲海峽 墨西哥

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